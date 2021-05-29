Минимальная цена билета на чемпионат мира по хоккею 110 евро. Много это или мало?

Билеты на матчи группового этапа будут стоить 110 евро, на четвертьфиналы - 165 евро, на полуфиналы - 220 евро, на матч за третье место - 280 евро, на финал - 340 евро, сообщает Delfi Латвия.

При этом действует ограничение на количество зрителей. Максимальная заполняемость трибун на "Арене-Рига" составит 2660 человек, а в Олимпийском спортивном центре - 1058 человек.

По словам президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, в этом году чемпионат мира терпит большие убытки, а прибыль от билетов покроет только часть издержек.

Что касается иностранных болельщиков, то матчи чемпионата мира смогут посетить граждане тех стран, которые включены в так называемый список "безопасных стран".

"Билеты смогут приобрести болельщики только тех стран, из которых при прибытии в Латвии не нужно соблюдать самоизоляцию, с условием, если можем определить, есть ли у них сертификат Covid-19", - сказал глава Оргкомитета ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис.

По информации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), из стран-участиц чемпионата мира в список "безопасных стран" на данный момент входят только Великобритания и Финляндия.