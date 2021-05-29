США объявили о возобновлении санкций против белорусских госкомпаний

После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний. Кроме того, по согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против "ключевых фигур режима" белорусского правителя Александра Лукашенко, заявила вечером в пятницу, 28 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.

В заявлении Псаки указывается, что Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило авиакомпании о необходимости проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над Беларусью. США призывают Лукашенко разрешить проведение заслуживающего доверия международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Вместе с тем Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начале серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.

Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний, неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, изначально введенные против режима в Минске в 2006 году.

Принуждение лайнера Ryanair к посадке в Минске

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив впоследствии, что получили сообщение о якобы находящейся на борту лайнера бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до того, как самолет должен был войти в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.