Абрамович празднует победу: "Челси" выиграл финал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" впервые играл в финале Лиги чемпионов, тогда как "Челси" уже выигрывал главный трофей европейского футбола в 2012 году.

Хаверц впервые забил в Лиге чемпионов

Соперники хорошо знали друг друга, поэтому поединок в Порту начался без разведки на высоких скоростях. "Манчестер Сити" больше владел мячом, но контратаки "Челси" были опаснее. Два шанса для взятия ворот имел Тимо Вернер, однако немецкий форвард их не использовал

Под занавес первого тайма "Челси" все же добился успеха. Мэйсон Маунт расчетливой передачей вывел Хаверца один на один с вратарем и немец отправил мяч в сетку. Для 21-летнего полузащитника это был первый гол в Лиге чемпионов.

После перерыва характер игры не изменился. "Манчестер Сити" наседал на ворота соперника, а "Челси" искал свои шансы в контратаках. Вышедший на замену Кристиан Пулишич мог увеличить счет, но промахнулся из выгодной позиции.

Брюйне покинул поле из-за травмы

В концовке матча главный тренер манчестерцев Хосеп Гвардиола выпустил на поле нападающего Серхио Агуэро, который собирается летом перейти в "Барселону", но счет в Порту так больше не изменился. За весь матч "Сити" нанес лишь один удар в створ ворот.

Приз лучшего игрока финального матча Лиги чемпионов получил полузащитник "Челси" Нголо Канте.

По ходу встречи "Манчестер Сити" потерял из-за травмы капитана команды Кевина Де Брюйне - он покинул поле во втором тайме со слезами на глазах. Участие бельгийского полузащитника в финальном турнире чемпионата Европы, который начинается 11 июня, теперь под большим вопросом. Как известно, в первом матче Бельгия сыграет в Санкт-Петербурге с Россией. У "Челси" в первом тайме покинул поле из-за травмы защитник Тиаго Силва.