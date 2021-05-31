Почему каждую весну в Эстонии проводится подсчет кочек и при чем здесь писатель Эдгар Вальтер?

Как показали результаты переписи в прошлом году, больше всего кочек встречается почему-то именно в Южной Эстонии.

Осока растет повсюду в мире, но именно в Эстонии отношение к ней особенное. Почему? Благодаря писателю и художнику Эдгару Вальтеру, придумавшему удивительных сказочных героев, которых он назвал поками. Поки (эст. pokud) — с виду простые болотные кочки, но писатель превратил их своей фантазией в необычный лесной народец. В Покумаа, где живут поки, свой календарь. Перепись кочек-поков проходит весной — в апреле-мае.

Любителям природы, взрослым и детям, было предложено принять участие в переписи поков: в специальном приложении надо было нанести на карту кочки, описать их и загрузить фотографии. Интересующиеся могут найти карту на сайте.

Специальное приложение было разработано в сотрудничестве со специалистами Regio, а также знатоками заболоченных территорий, на которых растет осока.

Результаты картографирования



Картографирование кочек проводилось в 2019 и 2020 году, и за два года на карту было нанесено 1 278 615 кочек-поку на 349 участках.

Осока (Carex) — род многолетних трав семейства Осоковые. Видов осоки насчитывается очень много, по разным классификациям, от 1100 до 2000. Растет она повсюду на земном шаре, но особенно комфортно ей все же в умеренном поясе.

В Эстонии встречается 77 видов осоки, но только три из них разрастаются в симпатичные кочки, которые Эдгар Вальтер назвал поками. Это — осока дернистая (Cares cespitosa), осока высокая (C. elata) и осока сближенная (C. appropinquata).

У видов осоки, образующих кочки, побеги растут вверх и чуть наклонно, так что со временем дочерние побеги начинают куститься и оказываются сильно приподнятыми над материнскими — так формируются кочки, в которых глаз художника увидел забавных человечков с лохматой головой и в травяном кафтанчике. Он назвал их poku. Такие осоковые кочки могут достигать в высоту 60–70 см, встречаются кочки возрастом 80–90 лет.