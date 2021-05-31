Почему каждую весну в Эстонии проводится подсчет кочек и при чем здесь писатель Эдгар Вальтер?
Как показали результаты переписи в прошлом году, больше всего кочек встречается почему-то именно в Южной Эстонии.
Осока растет повсюду в мире, но именно в Эстонии отношение к ней особенное. Почему? Благодаря писателю и художнику Эдгару Вальтеру, придумавшему удивительных сказочных героев, которых он назвал поками. Поки (эст. pokud) — с виду простые болотные кочки, но писатель превратил их своей фантазией в необычный лесной народец. В Покумаа, где живут поки, свой календарь. Перепись кочек-поков проходит весной — в апреле-мае.
Любителям природы, взрослым и детям, было предложено принять участие в переписи поков: в специальном приложении надо было нанести на карту кочки, описать их и загрузить фотографии. Интересующиеся могут найти карту на сайте.
Специальное приложение было разработано в сотрудничестве со специалистами Regio, а также знатоками заболоченных территорий, на которых растет осока.
Результаты картографирования
Картографирование кочек проводилось в 2019 и 2020 году, и за два года на карту было нанесено 1 278 615 кочек-поку на 349 участках.
Осока (Carex) — род многолетних трав семейства Осоковые. Видов осоки насчитывается очень много, по разным классификациям, от 1100 до 2000. Растет она повсюду на земном шаре, но особенно комфортно ей все же в умеренном поясе.
В Эстонии встречается 77 видов осоки, но только три из них разрастаются в симпатичные кочки, которые Эдгар Вальтер назвал поками. Это — осока дернистая (Cares cespitosa), осока высокая (C. elata) и осока сближенная (C. appropinquata).
У видов осоки, образующих кочки, побеги растут вверх и чуть наклонно, так что со временем дочерние побеги начинают куститься и оказываются сильно приподнятыми над материнскими — так формируются кочки, в которых глаз художника увидел забавных человечков с лохматой головой и в травяном кафтанчике. Он назвал их poku. Такие осоковые кочки могут достигать в высоту 60–70 см, встречаются кочки возрастом 80–90 лет.
Осока — неприхотливое растение, она растет по берегам озер, на лугах, в лесах и вдоль канав. Сосчитать все растения — задача невыполнимая, тем более что на влажных участках численность можно оценить лишь приблизительно. Несмотря на это, не лишенные чувства люди уже написали в соцсетях, что население Эстонии вдруг резко выросло. Но это же здорово! Даже если окажется, что кто-то погорячился и нанес на карту миллион поков.
Если же говорить о конкретных цифрах, то отметим, что в 2019 году в переписи поков участвовал 101, в 2020 году — 141 человек.
Эдгар Вальтер, поки и Покумаа
В 2019 году мы отметили 90 лет со дня рождения писателя и художника Эдгара Вальтера (1929–2006), перепись поков стала одним из мероприятий, посвященных его юбилею. Эдгар Вальтер — известный эстонский художник, карикатурист и, пожалуй, один из самых известных и любимых иллюстраторов детских книг в Эстонии. Как художник он оформил более 250 книг, в том числе свыше 170 детских. В зрелые годы начал писать сам. Его первая книга „Pokuraamat”, которую он сам и проиллюстрировал, увидела свет в 1994 году — и удивительные лесные человечки в кафтанчиках из сухой травы сразу же завоевали любовь читателей. Затем последовали другие книжки о поках — „Pokulood” и „Pokuaabits”. Появляются поки и в книге „Kuidas õppida vaatama?”. Книжки Вальтера переведены на многие языки, в том числе и на русский.
С поками Эдгар Вальтер познакомился, можно сказать, во дворе своего дома (в начале 1990-х годов писатель переехал на хутор Пёэрисмяэ в местечке Урвасте в Вырумаа). Вскоре у него родилась мысль написать о них книгу и создать первый в Эстонии тематический парк. После долгих поисков подходящее место было найдено в нескольких километрах от Пёэрисмяэ, и в 2000 году было создано Pokumаa SA. В июне 2008 году состоялось торжественное открытие Мастерской поку. К сожалению, художник не дожил до этого дня: он ушел из жизни весной 2006 года.
Эдгар Вальтер говорил, что Покумаа должна служить своего рода подзарядкой для людей. С развитием техники, в первую очередь электроники, у человека, даже у ребенка, может разрядиться собственный аккумулятор. Именно для детей — людей будущего — была придумана Покумаа. Писатель был уверен, что такой уголок земли очень нужен людям. Ради равновесия в нашем неустойчивом мире.
Летом тематический парк Pokumaa открыт для детей и взрослых каждый день. Программа мероприятий — на сайте.
Полную версию статьи см.: ”Горизонты Эстонии”, с. 90, единственном журнале о природе Эстонии на русском языке. Журнал выходит раз в год при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду. Журнал выпускает MTÜ Loodusajakiri.