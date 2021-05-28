Российские хакеры, подозреваемые в атаке на SolarWinds, снова атакуют предприятия США и всего мира

Поздним вечером в четверг вице-президент Microsoft Том Берт написал в своем блоге, что взломать попытались около 3000 учётных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях. По крайней мере четверть из них вовлечена в процессы международного развития, гуманитарную деятельность и деятельность в области прав человека.

Он не уточнил, насколько успешной оказалась эта атака. Занимающаяся вопросами кибербезопасности комапния Volexity, имеющая менее прозрачную почтовую систему, чем Microsoft, и также отслеживающая фишинг, сообщила, что в связи с тем, что показатели обнаружения вредоносных писем являются относительно низкими, злоумышленники, ”скорее всего добились определённого успеха во взломе систем”.

Представителям Microsoft удалось определить, что инициаторами кибератаки стали участники российской группы хакеров Nobelium. Они же в 2020 году взламывали аккаунты клиентов SolarWinds.

Берт отметил, что эта кампания, по всей видимости, является очередной попыткой хакеров из России получить разведданные из ”правительственных учреждений, связанных с внешней политикой”. По его словам, пострадали как минимум 24 страны.

По сообщению Microsoft, хакеры получили доступ к аккаунту USAid, взломав маркетинговую службу электронной почты Constant Contact. Разосланные 25 мая и выглядевшие совершенно обычно фишинговые э-мейлы содержали новую ложную информацию о фальсификации выборов 2020 года и ссылку на вредоносное ПО, позволявшее хакерам ”иметь постоянный доступ к взломанной технике”.

Отдельно представители Microsoft рассказали, что массовой рассылке предшествовали несколько целенаправленных фишинговых атак, начавшихся ещё в январе.

Всё это происходит спустя всего лишь несколько недель после того, как от кибератаки пострадала компания Colonial Pipeline, которой тогда пришлось приостановить работу крупнейшей в США сети топливных трубопроводов.