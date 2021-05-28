Подбросившие Ивану Голунову наркотики полицейские получили сроки до 12 лет

Коновалов — единственный, кто сотрудничал со следствием и рассказал, как по поручению начальства подкидывал наркотики журналисту. Коновалова, который во время процесса находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда, пока судья Сергей Груздев дочитывал приговор. Двое сотрудников полиции надели на него наручники и проводили в стеклянную клетку.

"Сейчас на скамье подсудимых были исполнители и организатор. Надеюсь, что мы скоро узнаем ответ на вопрос, кто заказчик", — добавил его адвокат Сергей Бадамшин.

После оглашения приговора Голунов сказал, что удовлетворен решением суда. Он поблагодарил всех, кто следил за расследованием и выходил на акции в его поддержку. "Надеюсь, что скоро будет и вторая фаза, и мы узнаем имя заказчика", — сказал журналист. На вопрос, может ли он назвать это имя сейчас, Голунов ответил, что сделать это должны компетентные органы — в тот момент, когда смогут сделать.

Ляховец встретил приговор так же, как провел предыдущие открытые заседания — улыбаясь и переглядываясь с женой. Ей эмоции сдержать было сложнее — она, когда услышала срок наказания и денежные санкции, повернулась и удивленно посмотрела на родственников других обвиняемых.

Суд также удовлетворил гражданский иск Голунова к полицейским. Каждый из пяти экс-полицейских должен заплатить журналисту по 1 млн рублей.

Приговор оглашен кратко — только вводная и резолютивная часть, так как в деле содержится государственная тайна.

В итоге суд дал Ляховцу 12 лет колонии, Уметбаеву, Сергалиеву и Феофанову — восемь, Коновалову — пять. Коновалов, в отличие от других подсудимых, сотрудничал со следствием. Всех отправляют в колонию общего режима.

Самое строгое наказание обвинение запросило предполагаемому организатору задержания Голунова Игорю Ляховцу — 16 лет колонии. Его подчиненным Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову и Акбару Сергалиеву прокурор просил дать 12 лет, признавшему вину в подбрасывании наркотиков Денису Коновалову — семь лет.

Бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу Москвы , задержавшие специального корреспондента "Медузы" (признана в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), попали под суд по обвинению в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

После оглашения приговора адвокат Коновалова Алексей Губкин сказал Би-би-си, что пока не знает, захочет ли его клиент обжаловать решение. По словам защитника, экс-полицейский был готов к тому, что получит срок в несколько лет: "Поскольку прокурор просил больше, мы ожидали и более строгого наказания".

"Он действительно совершил то, что он совершил. Поскольку он честный офицер, это [признательные показания] было его раскаяние", — объяснил адвокат причины, по которым Коновалов спустя несколько месяцев после задержания Голунова признал вину и начал сотрудничать со следствием.

"На тот момент [Голунов] был предполагаемый распространитель наркотиков, сведения о котором объективно были только у Ляховца и у его руководства. Он поручал одному одно, другому другое… Он понимал, что делает, а по остальным — большой вопрос, знали ли они, что делают, материалы дела однозначного ответа не дают", — считает Губкин.

Дело Голунова

Спецкор "Медузы" был задержан в центре Москвы 6 июня 2019 года. Поводом якобы стало подозрение в покушении на сбыт наркотиков — они были обнаружены в его рюкзаке и при обыске в квартире.

Журналист себя виновным не признавал и заявлял, что запрещенные вещества ему подкинули полицейские. Когда спустя почти 15 часов после задержания Голунова к утру следующего дня адвокату наконец удалось к нему попасть, он рассказал, что все это время ему не давали есть и спать, отказывали в праве на звонок и били.

Задержание Голунова дало старт масштабной протестной кампании. На ее фоне спустя несколько дней МВД прекратило уголовное преследование журналиста.

Пятерых полицейских, причастных к его задержанию, в итоге уволили и обвинили в том, что они фальсифицировали доказательства, подбросив Голунову наркотики. Спецкор "Медузы" стал потерпевшим по этому делу.