Глава Союза многодетных семей: в многодетной семье живется как в общежитии
По словам президента Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап, у многодетных семей свои радости и заботы. По сравнению со среднестатистической эстонской семьей в многодетных семьях больше любви, целей, побед и участливости.
По словам Ыунап, с одной стороны, многодетная семья живет как в общежитии: члены семьи постоянно находятся нос к носу и должны считаться друг с другом. С другой стороны, дети вынуждают родителей прилагать больше усилий. ”Бурлящая семейная жизнь и маленькие дети способствуют тому, что родители дольше остаются молодыми и бодрыми. Чем больше детей, тем дольше родители могут развиваться вместе с детьми, часто более 30 лет”, — сказала Ыунап. Она добавила, что хотя, живя в большой семье, дети иногда могут испытывать немалое напряжение и стресс, сестры-братья дарят друг другу ценный опыт, который будет сказываться на их дальнейшей жизни, когда они станут взрослыми. ”Дети из многодетных семей растут не победителями, а дающими, поскольку должны считаться с братьями и сестрами, помогать им, брать на себя определенные обязанности и определенную ответственность”, — сказала Ыунап.
Мифы остаются мифами
О многодетных семьях в обществе тоже существуют определенные мифы. Большое количество детей в семье обычно связывают с финансовыми или социальными проблемами и узкими перспективами. ”На самом деле многодетные семьи несильно отличаются от семей с одним ребенком или с двумя детьми. Ведь вызовы и проблемы, которые нужно решать в повседневной жизни, есть во всех семьях”, — сказала Ыунап.
С годами развилась большая сеть вспомогательных услуг для многодетных семей. В каждом уезде можно найти организацию, объединяющую многодетные семьи, где для членов сети организуются тренинги и различные поездки, и где люди делятся своими заботами и радостями. Также там протягивают руку тем, кто в ней нуждается.
”В каждом уезде стараются создавать для больших семей возможности для совместного времяпровождения, расширения кругозора и получения впечатлений. Я от всего сердца благодарю всех руководителей этих организаций, которые имея обязанности в своей семье и еще 101 обязанность, делают эту волонтерскую работу”, — выражает признание Ыунап.
Чрезвычайное положение оставило свой след
Как и в случае многих жителей Эстонии, коронакризис повлиял на доходы многих многодетных семей. В их домах стало еще больше суеты, чем было прежде, им не хватает компьютеров, и родители должны обучать детей из разных классов. В то же время, семьи проводили много времени дома, вследствие чего значительно возросли их расходы на еженедельную продовольственную корзину.
Для того чтобы лучше понять положение многодетных семей, весной союз провел опрос среди таких семей. Выяснилось, что более половины опрошенных нуждаются в дополнительной помощи в приобретении продуктов питания и товаров первой необходимости, пятой части не хватает компьютеров, а у одной десятой части проблемы со скоростью интернета.
Поэтому была организована своего рода спасательная команда: семьям оказали помощь в приобретении продуктов питания и предоставили компьютеры. На помощь пришли частные лица и фирмы. ”Очень большое количество людей откликнулось и протянуло руку помощи! Большую работу проделали и членские организации, которые во время чрезвычайного положения помогали всем семьям и делом, и советом”, — сказала Ыунап.
Кампания Kodusai повышает благополучие семей
Хотя на данный момент многие семьи смогли улучшить свое финансовое положение, есть и такие семейные хозяйства, где один родитель или оба родителя вследствие чрезвычайного положения потеряли работу. Таким семьям предприятие Fazer решило протянуть руку помощи, запустив кампанию Kodusai, в рамках которой с помощью всех любителей булки собираются пожертвования для Союза многодетных семей Эстонии. Через эту кампанию Fazer хочет показать, что полноценная пища не является привилегией лишь немногих людей — на нее имеют право все люди.
”Последний год был полон вызовов для всех семей, а в особенности для многодетных семей, поэтому в качестве целевой группы нашей текущей благотворительной кампании Kodusai мы выбрали многодетные семьи, оказавшиеся в сложной ситуации. Если каждый житель Таллинна купил бы одну булку, мы смогли бы оплатить продовольственную корзину целых 40 многодетных семей. Мы призываем всех жителей Эстонии принять участие в кампании, ведь каждое маленькое доброе дело имеет значение. Вместе мы сможем помочь многим семьям”, — прокомментировал менеджер по продажам хлебобулочных изделий Fazer Eesti Йоозеп Веэрме.
Деньги, собранные в рамках кампании, будут использованы именно для тех семей, которым не хватает полноценной пищи и товаров первой необходимости. ”Средняя стоимость продовольственной корзины одной семьи, состоящей из шести человек, составляет 120 евро. На пожертвованные деньги мы сможем обеспечить семьям по одной продовольственной корзине”, — сказала Ыунап. Раньше семьи в знак благодарности присылали фотографии продовольственной корзины и делились своими эмоциями. В нынешнее непростое время эта кампания подарит нуждающимся семьям еще больше радостных моментов. ”Инициатива Fazer влияет на жизнь семей намного сильнее, чем можно было себе представить! Мы благодарны, что очередное известное предприятие заметило и показало, что многодетные семьи являются богатством общества Эстонии и что их нужно беречь”, — сказала Ыунап.
Для внесения своего вклада покупайте продукты Kodusai от Fazer в течение мая месяца. С каждой продажи Fazer жертвует один цент Союзу многодетных семей Эстонии. Подробности: www.fazer.ee