Глава Союза многодетных семей: в многодетной семье живется как в общежитии

По словам президента Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап, у многодетных семей свои радости и заботы. По сравнению со среднестатистической эстонской семьей в многодетных семьях больше любви, целей, побед и участливости.

По словам Ыунап, с одной стороны, многодетная семья живет как в общежитии: члены семьи постоянно находятся нос к носу и должны считаться друг с другом. С другой стороны, дети вынуждают родителей прилагать больше усилий. ”Бурлящая семейная жизнь и маленькие дети способствуют тому, что родители дольше остаются молодыми и бодрыми. Чем больше детей, тем дольше родители могут развиваться вместе с детьми, часто более 30 лет”, — сказала Ыунап. Она добавила, что хотя, живя в большой семье, дети иногда могут испытывать немалое напряжение и стресс, сестры-братья дарят друг другу ценный опыт, который будет сказываться на их дальнейшей жизни, когда они станут взрослыми. ”Дети из многодетных семей растут не победителями, а дающими, поскольку должны считаться с братьями и сестрами, помогать им, брать на себя определенные обязанности и определенную ответственность”, — сказала Ыунап.

Мифы остаются мифами





О многодетных семьях в обществе тоже существуют определенные мифы. Большое количество детей в семье обычно связывают с финансовыми или социальными проблемами и узкими перспективами. ”На самом деле многодетные семьи несильно отличаются от семей с одним ребенком или с двумя детьми. Ведь вызовы и проблемы, которые нужно решать в повседневной жизни, есть во всех семьях”, — сказала Ыунап.

С годами развилась большая сеть вспомогательных услуг для многодетных семей. В каждом уезде можно найти организацию, объединяющую многодетные семьи, где для членов сети организуются тренинги и различные поездки, и где люди делятся своими заботами и радостями. Также там протягивают руку тем, кто в ней нуждается.