BBC News
28.05.2021, 14:11

Глава Microsoft: 1984 год Оруэлла может наступить уже в 2024 году

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Foto: Arno Mikkor
Президент компании Microsoft предупредил, что жизнь, изображенная в книге Джорджа Оруэлла "1984", "может стать реальностью в 2024 году", если законодатели не защитят нас от искусственного интеллекта, пишет BBC.

В интервью программе Би-би-си "Панорама" Брэд Смит сказал, что быстроразвивающиеся технологии будет "трудно догнать".

В программе исследуется все более широкое применение искусственного интеллекта Китаем для наблюдения за своими гражданами.

Существуют опасения, что главенствующая роль государства в области искусственного интеллекта несет непосредственную угрозу демократии.

"Если мы не примем законы, которые будут защищать общественность в будущем, мы обнаружим, что технологии стремительно развиваются, и догнать их будет очень трудно", - сказал Смит.

"Мне постоянно вспоминаются уроки Джорджа Оруэлла из его книги "1984". На самом деле эта история… была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все, - сказал Смит. - Этого не произошло в 1984 году, но, если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году".

Microsofti kontor

Китайский искусственный интеллект


Смит добавил, что в некоторых частях мира реальность все больше догоняет научную фантастику.

Китай стремится к 2030 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, и многие считают, что его возможности выходят далеко за пределы тех, что есть у ЕС.

  • В 2019 году Китай превзошел США по количеству патентов, полученных академическими учреждениями на инновации в технологиях искусственного интеллекта
  • Согласно исследованию Comparitech, 54% из 770 миллионов камер видеонаблюдения в мире находятся в Китае


Эрик Шмидт, бывший генеральный директор Google, а ныне председатель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту, предупредил, что победа над Китаем в сфере искусственного интеллекта необходима.

"Мы находимся в состоянии геополитического стратегического конфликта с Китаем, - сказал он. - Путь к победе - объединить наши ресурсы, чтобы разработать национальные и глобальные стратегии победы демократий в сфере искусственного интеллекта. Если этого не сделать, нас ждет будущее, в котором нам будут навязаны другие ценности".

Доктор Лан Сюэ, консультант китайского правительства, считает, что распознавание лиц может оказаться "чрезвычайно полезным" при идентификации людей в массовых собраниях в случае "крупной аварии".

"Китай действительно добился огромного прогресса в развитии технологий, - добавил он. - [США] считают это угрозой... и хотят начать холодную войну против технологий".

Хотя Китай существенно отличается от западного мира своими ценностями и политикой, китайское видение мира - "это не конвергенция, а сосуществование", считает доктор Кею Цин, доцент Лондонской школы экономики.

"Китай не стремится экспортировать свои ценности", - утверждает она.

Проект Maven


Эрик Шмидт стал советником Пентагона в 2016 году, сохранив должность исполнительного председателя Alphabet, материнской компании Google.

В последующие годы Google заключила контракт с Пентагоном, позволив ему использовать некоторые из своих технологий распознавания изображений в рамках военных проектов.
Проект Maven использовал машинное обучение, чтобы различать людей и предметы в видеороликах, снятых с дронов.

"В то время Maven был [...] способом заменить человеческий глаз автоматическим зрением для видеозаписей с дронов, которые использовались в различных конфликтах в арабских странах, - говорит Шмидт. - Я считал, что использование этой технологии - положительный фактор для национальной безопасности и хорошее партнерство для Google".

"Кровь на руках"


Но ряд сотрудников Google раскритиковал проект и подал в отставку.

"Google не должен участвовать в военном бизнесе, - считает инженер-программист Лора Нолан, которая ушла в отставку в 2018 году, узнав, чем занимается Google в проекте Maven. - Мне казалось, что у меня руки в крови".

Нолан утверждает, что эту технологию в будущем можно будет использовать в системах наведения.

Но Google заявила, что ее искусственный интеллект будет использоваться только в невоенных целях, а в июне 2018 года компания покинула проект Maven.

Шмидт сказал, что считает полезными технологии, которые могут помочь военным принимать правильные решения.

Foto on illustreeriv.

Гонка интеллектов


Министерство обороны США, тем временем, продолжает искать партнеров в Кремниевой долине, стремясь выиграть глобальную гонку вооружений искусственного интеллекта.

Сет Моултон, председатель Целевой группы США по вопросам будущего обороны, призывает технологические компании поддержать военных.

"Все сводится к тому, что это гонка, это соревнование, и мы в нем участвуем, - говорит он. - Собираетесь ли вы помочь нам выиграть эту гонку или станете нашими противниками? В Китае нет такой же системы правления, как у нас. Может ли гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта привести к конфликту с Китаем? Вполне может".

Доктор Сюэ соглашается, что вероятность конфликта существует, хотя он и не является неизбежным. Но для того, чтобы этого не случилось, США и Китай должны действительно сотрудничать, считает он.

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