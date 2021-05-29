Фитнес-блогер Юлия Смоли рассказала о привычках, которые помогли ей изменить свою фигуру(51)
Подготовила для вас 15 полезных привычек изменивших мою фигуру
1. Ежедневно делаю не меньше 10 000 шагов (желательно — 15 000).
2. Если есть лестница — лифт не использую. Независимо от того, какой этаж. Хорошо, что у нас нет небоскребов, а то я бы целый день только по лестницам бы и ходила.
3. Контролирую потребление белка. С каждым приемом пищи ем что-то белковое (яйца, МЯСО, кисломолочные продукты, рыба, морепродукты).
4. Контролирую потребление углеводов — крупы и хлеб не больше двух раз в день и не вечером.
5. Вечерний прием пищи — белки и овощи (мясо с салатом, рыба на гриле с овощами, омлет).
6. Съедаю 1 - 2 фрукта в день, но не вечером.
7. Занимаюсь спортом. У меня три силовых тренировки в неделю - от 20 минут до 1 часа.
8. Пью 2 л. воды в день.
9. Сплю не меньше 7 часов в сутки.
10. Контролирую потребление алкоголя: максимум - два бокала пару раз в неделю.
11. Контролирую вкусняшки — не больше чего-то одного в день, причем обязательно в рамках калорийности и не вечером.
12. Смотрю на этикетки, выбираю менее калорийные продукты.
13. Не ем полуфабрикаты. Колбаса и сосиски — не мое.
14. Не ем на ходу. Обязательно сяду и прочувствую прием пищи.
15. Не пробую и не "кусочничаю", когда готовлю еду. Кладу на тарелку ровно столько, сколько хочу съесть.
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