Спортивный листок
28.05.2021, 10:50

В Ригу едет топовый голкипер. Но зачем он сборной России? Блогер RusDelfi следит за Чемпионатом мира по хоккею

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Screenshot YouTube
Спортивный блогер RusDelfi зорко следит за развитием событий на Чемпионате мира в Риге и комментирует состав сборной России.

Чемпионат мира в Риге производит странное впечатление. Пожалуй, основной задачей этого турнира является то, что его нужно просто провести. И точка.

Чемпионат закрыт. Никто не вылетает. Составы, мягко говоря, не впечатляют. Мне почему-то казалось, что у чехов более или менее внятный состав, а сейчас они плетутся в конце. Ну да ладно. Турнир идет, матчи играются, а мы обратим внимание на сборную России. Признаться, после первых матчей стало очевидно, что новости ”о травмах” российских игроков в НХЛ едва ли носят случайный характер. Понятно, что эти травмы есть. Но если бы сборной нужна была настоящая помощь, то обезболивающие не помешали бы.

Состав у сборной оптимально подходит к соперникам. В усилении он не нуждается. Проблем с травмами, пока, к счастью нет. И когда я узнал, что в сборную едет Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов, то подумал: что ж, это неплохо! Не очень понятно зачем Орлов нужен, ну да ладно.

И вот вчера мы узнали, что приедет Сергей Бобровский. Сергей провел во ”Флориде” странный сезон. Играл он, конечно, побольше, чем сменщик Крис Дриджер, но чем-то особенным не впечатлил. Выяснилось, что Дриджер, получающий в сравнении с Бобровским три корочки хлеба в виде зарплаты, может играть не хуже, а то и лучше. Что там дальше решат с Бобровским, мы пока знать не можем, кроме того, что контракт у него размером с атомную бомбу и заканчивается он не завтра.

Я не понимаю, зачем нужен Бобровский на этом чемпионате и этой сборной. Я выделяю ключевые слова. Мало того, что уровень хоккея в Риге откровенно низкий, так еще и по правилам Боб сможет сыграть за сборную не раньше четвертьфинала.

Представьте себя на месте Самонова. Вы играете весь групповой этап, начинаются решающие матчи и вас сажают на лавку. Зачем, почему? Какая необходимость дергать человека столь важного амплуа? Чай не левый край в четвертом звене, а вратарь.

Очевидно, что Бобровский не наигрался в этом сезоне. Ну, не сидеть же в запасе он летит в Ригу, верно? В последних двух матчах он вовсе не попал в заявку ”Флориды” в решающий момент серии против ”Тампы”. Это была реакция Жоэля Кенневиля на игру в четвертой игре, где да, Бобровский не выручил, но посмотрите, как в той игре ”Флорида” защищалась. Вы этого не увидите.

Мне кажется приглашение Бобровского в сборную странным. Если бы я был Самоновым, то я бы напрягся сейчас. А вратарям сборной напрягаться надо по другим поводам.

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