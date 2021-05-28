Константин Васильев приглашен на телемост Петербург - Таллинн

Документальная лента режиссера Мадиса Реймунда "Костя" (оригинальное название Kastist väljas) - фильм-портрет об одном из лучших футболистов за всю историю сборной Эстонии. История русского мальчика из Маарду, который становится героем эстонцев.

Однако карьера Васильева, которого в футбольных кругах называют "Маэстро", не всегда складывалась гладко. Лишь с возрастом футболист набрался мудрости - теперь он по-философски воспринимает как взлеты, так и неудачные моменты карьеры.