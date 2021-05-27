19 матчей без побед. Прервет ли сборная Эстонии неудачную серию в июне?

Поединок Балтийского турнира с Литвой состоится в гостях 1 июня. Товарищеский матч с Финляндией наши футболисты проведут в Хельсинки 4 июня. В заключительном поединке Балтийского турнира сборная Эстонии сыграет 10 июня на "А Ле Кок Арене" с Латвией.

Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает 19 матчей. Последний раз наши футболисты побеждали в марте 2019 года. Тогда они одолели в товарищеском матче Гибралтар - 1:0. Прервется ли 26-месячная серия без побед в июне?