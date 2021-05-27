19 матчей без побед. Прервет ли сборная Эстонии неудачную серию в июне?(3)
Поединок Балтийского турнира с Литвой состоится в гостях 1 июня. Товарищеский матч с Финляндией наши футболисты проведут в Хельсинки 4 июня. В заключительном поединке Балтийского турнира сборная Эстонии сыграет 10 июня на "А Ле Кок Арене" с Латвией.
Безвыигрышная серия сборной Эстонии насчитывает 19 матчей. Последний раз наши футболисты побеждали в марте 2019 года. Тогда они одолели в товарищеском матче Гибралтар - 1:0. Прервется ли 26-месячная серия без побед в июне?
Состав сборной Эстонии на июньские матчи:
Вратари
Карл-Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (ENG) 6/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Флора 6/0
Карл-Андре Валлнер (28.02.1998) – Левадия 0/0
Защитники
Тайо Тенисте (31.01.1988) – Таммека 84/0
Сандер Пури (07.05.1988) – Легион 81/4
Карол Метс (16.05.1993) – Аль-Иттифак (KSA) 65/0
Артур Пикк (05.03.1993) – Диошдьер (HUN) 41/1
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Десна (UKR) 38/3
Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 10/0
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Флора 8/0
Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 6/0
Максим Паскочий (19.01.2003) – Тоттенхэм (ENG) 3/0
Маркус Сеппик (16.04.2001) – Флора 0/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 128/25
Сергей Зенев (20.04.1989) – Флора 87/13
Хенри Аниер (17.12.1990) – Пайде 68/16
Хенрик Оямаа (20.05.1991) – Флора 44/1
Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 35/7
Маттиас Кяйт (29.06.1998) – Домжале (SVN) 31/5
Мартин Миллер (25.09.1997) – Флора 13/1
Владислав Крейда (25.09.1999) – Хельсингборг (SWE) 9/0
Власий Синявский (27.11.1996) – Карвина (CZE) 7/0
Маркус Поом (27.02.1999) – Флора 5/0
Роберт Кирсс (03.09.1994) – Левадия 4/0
Богдан Ващук (04.10.1995) – Левадия 3/0
Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора 2/0