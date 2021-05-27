Байден поручил спецслужбам проверить версию о лабораторном происхождении Covid-19

Отчасти этому способствовал и сам бывший президент, не обозначивший причины своих подозрений. Наряду с этой теорией появились и более надуманные, например, что вирус был специально выращен в китайской лаборатории. Эта возможность все еще кажется маловероятной.

Это новый поворот в отношении многих американских СМИ и политиков к теории лабораторного происхождения коронавируса — когда в прошлом году Дональд Трамп , госсекретарь Майк Помпео, сенатор Том Коттон и другие высказали эту идею, ее осыпали насмешками и не приняли всерьез.

Администрация Байдена признала, что американское разведывательное сообщество раскололось по поводу происхождения Covid-19, но точно пока ничего не известно

Однако в публикациях американских СМИ появляется все больше свидетельств того, что вирус мог появиться в лаборатории в Китае, возможно, в результате случайной утечки.

Китайские власти связали первые случаи заболевания ковидом с рынком морепродуктов в Ухани, что заставило ученых заподозрить передачу вируса от животных к человеку.

С тех пор, как вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в конце 2019 года, во всем мире было подтверждено более 168 миллионов случаев Covid-19 и зарегистрировано не менее 3,5 миллионов смертей.

"Политизация отслеживания происхождения — чисто научного вопроса — не только затруднит установление происхождения вируса, но и выпустит на волю "политический вирус" и серьезно затруднит международное сотрудничество в борьбе с пандемией", — говорится в заявлении.

"Кампании по клевете и перекладывание вины возвращаются, и теория заговора о "лабораторной утечке" возрождается", — говорится в заявлении посольства КНР. Однако напрямую слова Байдена в нем не упоминаются.

Президент утверждает, что в разведывательном сообществе США мнения разделились: одни считают, что пандемия стала результатом несчастного случая в лаборатории, другие — что вирус появился в результате контакта человека с инфицированным животным.

Возможно, мы никогда не узнаем истинную природу происхождения вируса, особенно если Китай и дальше будет отказываться от сотрудничества. Президент Байден обещает провести полное расследование, и, если США найдут убедительные доказательства лабораторной утечки, это может серьезно осложнить отношения между США и Китаем на долгие годы.



Почему Байден озаботился происхождением вируса сейчас?



В заявлении Байдена, опубликованном в среду, говорится, что после вступления в должность он запросил отчет о происхождении Covid-19, "включая информацию о том, возник ли он в результате контакта человека с инфицированным животным или в результате ошибки в лаборатории".

Получив этот отчет в мае, он запросил дополнительные сведения.

Байден сказал, что большая часть разведывательного сообщества сошлась во мнении, что один из двух этих сценариев верен.

При этом разведчики не считают имеющуюся информацию достаточной, чтобы подтвердить любой из вариантов.

Теперь президент потребовал у разведслужб "удвоить свои усилия по сбору и анализу информации, которая может приблизить нас к окончательному выводу", и доложить ему в течение 90 дней.

В заключение он сказал, что США будут "продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру с тем, чтобы заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным и уликам".

Пекин ранее высказывал предположение, что Covid-19 мог возникнуть в американской лаборатории.

В своем заявлении в среду китайское посольство заявило, что поддерживает полное расследование "некоторых засекреченных баз и биологических лабораторий по всему миру".

Заявление Байдена прозвучало на фоне сообщения телеканала Си-эн-эн о том, что администрация президента этой весной закрыла расследование государственного департамента по поводу возникновения вируса, посчитав это неэффективным использованием ресурсов.

Что известно о лабораторной теории?