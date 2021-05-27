Футзал России: впереди полуфиналы!
В скором времени четыре сильнейших коллектива Париматч-Суперлиги продолжат свой поход за титулом главного мини-футбольного чемпионата страны. Рулевых "Норильского никеля" Евгения Куксевича и КПРФ Бесика Зоидзе можно смело называть "старожилами" полуфинальной стадии, а вот наставник "Тюмени" Николай Иванов четвертьфинальный рубеж покорил впервые.
Главный тренер "Норильского никеля" Евгений Куксевич догнал бывшего главного тренера "Газпром-Югры" Кака по количеству выходов своих подопечных в полуфинал плей-офф элитной лиги. Напомним, что, при бразильце югорчане шесть раз выигрывали четвертьфинальные серии у соперников в сезонах 2012/13 - 2017/18. При Куксевиче новосибирский "Сибиряк" пять лет подряд преодолевал барьер 1/4 финала (сезоны 2013/14 - 2017/18), а в текущем сезоне в полуфинал вышел "Норильский Никель".
В четвертый раз команды, руководимые Бесиком Зоидзе вышли в полуфинал плей-офф, выиграв четвертьфинальную серию ("Дина", КПРФ). Грузинский специалист теперь делит третье место по этому показателю с Темуром Алекберовым, подопечные которого также четыре раза выходили в 1/2 финала ("Сибиряк", "Динамо").
Второй сезон подряд Евгений Давлетшин выводит "Синару" в полуфинал. В сезоне 2019/20 екатеринбуржцы проиграли полуфинальную серию югорчанам и выиграли серию игр за третье место у "Тюмени".
Главный тренер "Тюмени" Николай Иванов начал самостоятельную работу только с текущего сезона.
И еще о полуфиналах
Обратим внимание, что в тренерской карьере у Зоидзе - ни одной проигранной полуфинальной серии:
2016/17. "Дина" - "Газпром-Югра" (3-1)
2018/19. КПРФ - "Новая генерация" (3-0)
2019/20. КПРФ - "Тюмень" (3-0)
Подопечные Куксевича после пяти удачных побед в четвертьфиналах, преодолевали ранее полуфинальную стадию всего один раз:
2013/14. "Сибиряк" - "Дина" (2-3)
2014/15. "Сибиряк" - "Газпром-Югра" (0-3)
2015/16. "Сибиряк" - "Динамо" (0-3)
2016/17. "Сибиряк" - "Динамо" (1-3)
2017/18. "Сибиряк" - "Тюмень" (3-1)
В любом случае, болельщиков ждет захватывающая концовка чемпионата, по итогам которого в Лигу чемпионов выйдут оба финалитста!