Футзал России: впереди полуфиналы!

В скором времени четыре сильнейших коллектива Париматч-Суперлиги продолжат свой поход за титулом главного мини-футбольного чемпионата страны. Рулевых "Норильского никеля" Евгения Куксевича и КПРФ Бесика Зоидзе можно смело называть "старожилами" полуфинальной стадии, а вот наставник "Тюмени" Николай Иванов четвертьфинальный рубеж покорил впервые.

Главный тренер "Норильского никеля" Евгений Куксевич догнал бывшего главного тренера "Газпром-Югры" Кака по количеству выходов своих подопечных в полуфинал плей-офф элитной лиги. Напомним, что, при бразильце югорчане шесть раз выигрывали четвертьфинальные серии у соперников в сезонах 2012/13 - 2017/18. При Куксевиче новосибирский "Сибиряк" пять лет подряд преодолевал барьер 1/4 финала (сезоны 2013/14 - 2017/18), а в текущем сезоне в полуфинал вышел "Норильский Никель".

В четвертый раз команды, руководимые Бесиком Зоидзе вышли в полуфинал плей-офф, выиграв четвертьфинальную серию ("Дина", КПРФ). Грузинский специалист теперь делит третье место по этому показателю с Темуром Алекберовым, подопечные которого также четыре раза выходили в 1/2 финала ("Сибиряк", "Динамо").

Второй сезон подряд Евгений Давлетшин выводит "Синару" в полуфинал. В сезоне 2019/20 екатеринбуржцы проиграли полуфинальную серию югорчанам и выиграли серию игр за третье место у "Тюмени".

Главный тренер "Тюмени" Николай Иванов начал самостоятельную работу только с текущего сезона.

И еще о полуфиналах

Обратим внимание, что в тренерской карьере у Зоидзе - ни одной проигранной полуфинальной серии:

2016/17. "Дина" - "Газпром-Югра" (3-1)

2018/19. КПРФ - "Новая генерация" (3-0)

2019/20. КПРФ - "Тюмень" (3-0)

Подопечные Куксевича после пяти удачных побед в четвертьфиналах, преодолевали ранее полуфинальную стадию всего один раз:

2013/14. "Сибиряк" - "Дина" (2-3)

2014/15. "Сибиряк" - "Газпром-Югра" (0-3)

2015/16. "Сибиряк" - "Динамо" (0-3)

2016/17. "Сибиряк" - "Динамо" (1-3)

2017/18. "Сибиряк" - "Тюмень" (3-1)

В любом случае, болельщиков ждет захватывающая концовка чемпионата, по итогам которого в Лигу чемпионов выйдут оба финалитста!