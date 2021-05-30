Сложности эстонского рынка подержанных автомобилей: новых машин все меньше, а цены все выше

Число пользователей основного портала купли-продажи автомобилей Auto24 сейчас высокое как никогда, но зато выбор меньше обычного. Сейчас хорошее время для продажи автомобиля более нового сорта — можно запросить более высокую цену, да и покупателя ждать долго не придется.

Согласно данным Auto24, в прошлом году средняя цена подержанных автомобилей выросла на 3%. По словам продавцов, находящиеся в спросе автомобили подорожали на 10%, а не которые даже больше.

На цену подержанных автомобилей также повлияли и более долгие сроки поставки новых автомобилей, которые вызывало временное прекращение работы на автомобильных заводах из-за пандемии коронавируса отсутствие крайне актуальных сейчас микрочипов.

Как раз из-за задержек с поставками новых авто и растет спрос на подержанные автомобиле возрастом до двух лет. Например, сейчас срок поставки новых автомобилей Mercedes-Benz в зависимости от модели может достигать до полугода, а иногда эстонским клиентам и вовсе приходилось ждать новый автомобиль целый год.

Естественно, такая проблема сейчас не только в Эстонии, задержки поставок, вызванные пандемией коронавируса, затронули весь мир.

Рост цен, в первую очередь, затронул автомобили европейского происхождения: например, популярные в Эстонии модели Škoda, Audi и Volkswagen.

Согласно данным сайта Mobile.ee, сейчас покупают больше люксовых автомобилей и спорткаров, все чаще покупают дорогие машины.

Зато рынок старых подержанных автомобилей пока не изменился — роста цен и спроса пока не было замечено. Однако в других европейских странах такая тенденция уже имеется.