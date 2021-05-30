Шон Коннери против Дэниэла Крэйга: блогер выяснил, кто сыграл лучшего Джеймса Бонда

25-й фильм Бондианы — ”Не время умирать” должен был выйти в российский прокат в ноябре после отмененной апрельской премьеры, но выйдет уже в апреле 2021 года.

Первый Джеймс Бонд — Шон Коннери умер в октябре 2020 года, не дожив до премьеры. Русскоязычный вариант перевода, как зачастую это бывает, не совсем удачно отражает оригинальное название фильма No Time to Die — агенту 007 просто некогда умирать. Так или иначе, прошлый год запомнился и тем, что Дэниэл Крейг расстался с камео Бонда, и тем, что канонический Бонд — Шон Коннери покинул этот мир.

Споры о том, кто из исполнителей роли Джеймса Бонда (а их за историю об агенте Ее Величества было 6 — если никого не забыл) возобновятся с выходом следующей серии фильма — ”Не время умирать” станет последней для Крейга. Но так или иначе, до выхода ”Казино ”Рояль” однозначно лучшим признавали лишь Шона Коннери.

По опросам любителей бондианы шотландец Коннери с большим отрывом лидировал, затмевая и Роджера Мура, и Тимоти Далтона, и Пирса Броснана. Яркое и дерзкое появление Дэниэла Крейга вернула интерес широкой публики к ”сериалу”. Именно Крейга — абсолютно непохожего внешне на Коннери, но ярко воссоздавшего главные черты агента 007 — поклонники считают самым ”удачным” Бондом после Шона Коннери.

По опросам любителей бондианы шотландец Коннери с большим отрывом лидировал, затмевая и Роджера Мура, и Тимоти Далтона, и Пирса Броснана. Яркое и дерзкое появление Дэниэла Крейга вернула интерес широкой публики к ”сериалу”. Именно Крейга — абсолютно непохожего внешне на Коннери, но ярко воссоздавшего главные черты агента 007 — поклонники считают самым ”удачным” Бондом после Шона Коннери.

Конечно, нельзя не упомянуть легендарные марки автомобилей, на которых рассекал легендарный агент британской разведки. ”Астон Мартин” не был бы ”Астоном Мартином” без вклада Шона Коннери:

А вот и взгляд Крейга, который тот наверняка позаимствовал у Коннери: