7 хоккеистов, за которыми стоит следить на Чемпионате мира

Михаил Григоренко (Россия). Нападающий



Нападающий ”Коламбус Блю Джекетс” Михаил Григоренко — один из игроков НХЛ, которые пополнили на турнире ряды сборной России. Само собой разумеется, что на опытного форварда россияне возлагают большие надежды. Нападающий, на протяжении последних лет являвшийся одним из лидеров сборной России, провел не самый удачный сезон в составе ”жакетов”, но Чемпионат мира для него — шанс удачно завершить сезон, вернуть несколько утраченную результативность и помочь российской сборной в борьбе за титул.



Коннор Браун (Канада). Нападающий





Сборная Канады в Ригу привезла достаточно средний состав, несмотря на то что игроков НХЛ в нем немало. Ростер канадцев не изобилует известными хоккеистами, и нападающий Коннор Браун — имя недостаточно известное за пределами Канады, но именно он провел сезон наиболее результативно из игроков НХЛ, которые примут участие в предстоящем мировом первенстве.

27-летний Коннор Браун сезон провел в составе ”Оттавы Сенаторз”, забросив 21 шайбу и присовокупив 14 результативных передач. Нападающему чуть не хватило баллов за результативность, чтобы повторить свои лучшие достижения: 36 (20+16) очков в сезоне 2016/17 и 43 (16+27) очка в прошлом сезоне.

Марко Анттила (Финляндия). Нападающий



Опытный форвард-гренадер — один из главных козырей в составе сборной Финляндии. Нападающий ростом 203 сантиметра и весом более 100 килограммов внес существенный вклад в неожиданное завоевание финнами титула чемпионов мира на последнем первенстве — два года назад в Словакии. Теперь в Риге Анттила является одним из немногих опытных игроков финской сборной, которым предстоит защищать титул.