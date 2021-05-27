Ведущие шоу ”Щелчок”: хромающие фавориты и шансы андердогов

Чемпионат мира по хоккею в этом году особенно богат на сенсации. За первые три дня турнира была зафиксирована масса неожиданных результатов — победа Латвии над Канадой и еще две неудачи ”кленовых листьев”, поражения Швеции от Дании и Беларуси, удачный старт сборных Германии и Казахстана. Пребывание сборных Канады и Швеции на дне в своих группах — уже большая сенсация на турнире.

Ведущие выпуска программы ”Щелчок” сошлись в едином мнении, что на нынешнем турнире сильные сборные слабее, нежели обычно, а это дает шанс ”андердогам” — сборным Германии, Латвии, Казахстана, Беларуси, которым они успешно пользуются.

Большое внимание в выпуске уделено сборной Латвии, которая одержала историческую победу над командой Канады (2:0), выиграла два матча из трех, не пропустив в них ни одной шайбы, и продолжает борьбу за выход в четвертьфинал. Участники программы обсудили содержание игры и турнирные перспективы латвийской сборной, уделили особое внимание лидерам команды, сыгранности звеньев, выступлению вратарей и игроков обороны. Оценили календарь оставшихся матчей в группе и шансы на выход в четвертьфинал.

Ведущие коснулись и выступления сборной команды России. После двух побед над сборными Чехии (4:3) и Великобритании (7:1) российская сборная уступила Словакии (1:3), но продолжает оставаться одним из основных претендентов на золото. Весь турнир и решающие поединки для россиян еще впереди и все будет решаться в плей-офф. К тому же россияне еще ждут подкрепление из клубов НХЛ, выбывших из розыгрыша Кубка Стэнли.

Внимание! Это реклама азартной игры. Азартные игры не являются способом решения финансовых проблем. Ознакомьтесь с правилами и поступайте ответственно!