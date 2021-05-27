Отчёт компании Facebook: больше всего дезинформации поступает из России

Facebook сообщает, что, начиная с 2017 года — когда соцсеть начала играть в кошки-мышки с политическими деятелями, пытающимися манипулировать общественным мнением на своих страницах, — операции по дезинформации были зарегистрированы в более чем 50 странах. В отчёте описываются 150 прерванных операций и подчёркивается, что в последние годы они стали более скоординированными, изощрёнными и дорогостоящими — инициаторы подобных операций стремятся оказать влияние на большое количество людей.