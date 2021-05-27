27.05.2021, 11:30
Отчёт компании Facebook: больше всего дезинформации поступает из России(29)
Foto: REUTERS/SCANPIX
В среду компания Facebook опубликовала отчёт, в котором говорится, что Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком дезинформации. Этот факт особенно примечателен тем, что был выявлен спустя всего пять лет после того, как во время президентской избирательной кампании 2016 года российские оперативники начали широкомасштабную кампанию по проникновению в социальные сети. Об этом пишет The Washington Post.