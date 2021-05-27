"Юра, мы приехали": неизвестные разрисовали "Буран" на Байконуре

На фотографиях, появившихся в соцсетях, видно, что на челноке появились надписи "Юра, мы приехали", "Прежде, чем лезть к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле" и "Добро".

Как уточняет РИА Новости, челнок, который разрисовали граффити, — это второй из достроенных орбитальных космических кораблей многоразового использования "Буран", разработанных в СССР.

Уличные художники, зашли в самый засекреченную площадку космодрома Байконур и разрисовали, недостроенный космический корабль Буран... pic.twitter.com/c9Kklz1E2w — Талгат М. Жусуп (@cCFD5rq5AiVv47P) May 26, 2021

Первый "Буран", совершивший свой единственный полет в 1988 году, также хранился на Байконуре, но был разрушен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году. Третий, недостроенный экземпляр "Бурана" сейчас находится в подмосковном Жуковском.

В "Роскосмосе" заявили, что поднимут вопрос сохранения уникальных объектов на Байконуре на ближайшем заседание Межправительственной казахстано-российской комиссии по космодрому.

В связи с очередным проникновением на неиспользуемый объект Байконура, где находятся корабли #Буран, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру. pic.twitter.com/foqR453WRb — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 26, 2021