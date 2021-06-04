Пять советских анекдотов, за которые можно было получить срок

Анекдоты в советское время были способом рефлексии и отражением действительности. По приданию старшего поколения, многие из них рассказывались на кухне и шепотом, потому что ”даже стены слышат”. Сегодня народные юморески уже стали достоянием исторической летописи, а поэтому читать их интересно.

Пост будет состоять из пяти анекдотов сталинского времени.

Анекдот эпохи НЭПа

Однажды чувства НЭПмана вырвались из-под его контроля. Стоя на углу с другом, он принялся ругать советскую власть. ”Они губят страну, — воскликнул он, — убивая лучших людей и отправляя всех на погибель. Они дружат с извергами и преступниками и не знают, как управлять страной”. В этот момент сотрудник секретных служб, который слышал эти слова, схватил его и сказал, чтобы тот шел за ним. Друг, стремясь спасти неосторожного, начал объяснять: ”Товарищ, — он сказал, — вы не должны воспринимать его серьезно. Он сумасшедший, совершенно безумный”. Но тайный агент не попался на эту уловку. ”Сумасшедший, говоришь! — сказал он. — А если он сумасшедший, то почему так хорошо все понимает?”

Анекдот про некрологи

Человек каждое утро подходит к газетному киоску, затем берет ”Правду” и оглядывает первую страницу. Потом возвращает газету, так не купив. Однажды продавец, которому эта стратегия гражданина уже надоела, задается вопросом, что же он такое ищет.

— Товарищ, а что вы такое ищите в газете?

— Некролог

— Некрологи печатают на последней странице

— Тот некролог, которого я жду, непременно будет на первой!

Анекдот про коллективизацию

Архивариус ленты времени объявляет:

”Большевики против царизма. Счет — 1 : 0”

”Большевики против дворянства. Счет — 1 : 0”

”Большевики против фабрикантов и НЭПманов. Счет — 1 : 0”.

”Большевики против крестьянства. Невероятно! Счет — 10 : 0”

Анекдот обыгрывает тему, что больше всего от индустриализации и коллективизации в сталинское время пострадало крестьянство.

Анекдот про классовую борьбу