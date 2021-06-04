Пять советских анекдотов, за которые можно было получить срок(26)
Анекдоты в советское время были способом рефлексии и отражением действительности. По приданию старшего поколения, многие из них рассказывались на кухне и шепотом, потому что ”даже стены слышат”. Сегодня народные юморески уже стали достоянием исторической летописи, а поэтому читать их интересно.
Пост будет состоять из пяти анекдотов сталинского времени.
Анекдот эпохи НЭПа
Однажды чувства НЭПмана вырвались из-под его контроля. Стоя на углу с другом, он принялся ругать советскую власть. ”Они губят страну, — воскликнул он, — убивая лучших людей и отправляя всех на погибель. Они дружат с извергами и преступниками и не знают, как управлять страной”. В этот момент сотрудник секретных служб, который слышал эти слова, схватил его и сказал, чтобы тот шел за ним. Друг, стремясь спасти неосторожного, начал объяснять: ”Товарищ, — он сказал, — вы не должны воспринимать его серьезно. Он сумасшедший, совершенно безумный”. Но тайный агент не попался на эту уловку. ”Сумасшедший, говоришь! — сказал он. — А если он сумасшедший, то почему так хорошо все понимает?”
Анекдот про некрологи
Человек каждое утро подходит к газетному киоску, затем берет ”Правду” и оглядывает первую страницу. Потом возвращает газету, так не купив. Однажды продавец, которому эта стратегия гражданина уже надоела, задается вопросом, что же он такое ищет.
— Товарищ, а что вы такое ищите в газете?
— Некролог
— Некрологи печатают на последней странице
— Тот некролог, которого я жду, непременно будет на первой!
Анекдот про коллективизацию
Архивариус ленты времени объявляет:
”Большевики против царизма. Счет — 1 : 0”
”Большевики против дворянства. Счет — 1 : 0”
”Большевики против фабрикантов и НЭПманов. Счет — 1 : 0”.
”Большевики против крестьянства. Невероятно! Счет — 10 : 0”
Анекдот обыгрывает тему, что больше всего от индустриализации и коллективизации в сталинское время пострадало крестьянство.
Анекдот про классовую борьбу
Пришли Редиска, Клоп и Огурец вступать в КПСС. Первой пошла Редиска и вернулась огорченная. ”Не приняли, — сказала она. — Сказали: ты только снаружи красная, а нутро у тебя белое”. Следующим пошел Огурец. Его тоже не приняли: сказали, что он постоянно в пьянках участвует. Наконец пошел Клоп и вернулся очень довольный. ”Приняли! Сказали: хоть ты и кровопийца, но в тебе течет рабоче-крестьянская кровь”.
Анекдот про Дзержинского
Пришел к Ленину мужик жаловаться на произвол ЧК. ”Вы, батенька, к Дзержинскому ходили?” — ”Ходил”. — ”И что он вам сказал?” — ”Он послал меня на три буквы”. — ”Ах, кристальной души человек Феликс Эдмундович! Другой на его месте расстрелял бы!”
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