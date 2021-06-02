Эстонский сленг и сокращения: автор молодежного блога составила список слов, которых не найти в словарях и учебниках(7)
Эстонский сленг и сокращения, которые вы могли не знать:
Suva — всё равно, пофиг
Lamp/savi — (ükskõik) всё равно, пофиг
Mdea — (ma ei tea) я не знаю, используется ещё вариант mai tea
Numps — мило
Imo — (in my opinion) по-моему, по моему мнению. Да, я включила это в подборку, так как эстонцы используют огромное кол-во английского сленга, сокращений и поначалу это может вводить в заблуждение
prgu — (praegu) сейчас
pmst — (põhimõtteliselt) в принципе, принципиально
Kle — (kuule) слушай
Mhm — да, ага
Mkm — нет, неа
Rsk — (raisk) сволочь
Mdv — какого хрена
Rn — (right now) прямо сейчас
Dav — (davai) давай
Stx, sitax — (sittaks) используется, как усилитель значения. Например в контексте "ахренеть, как дорого" — "see on stx kallis"
Nq — (nagu) как, как бы
Pelama — играть в игры
Kopp on ees — устал от чего-то, что-то очень сильно достало, заколебался
Lic — (lihtsalt) просто, короче говоря
Ss — (siis) тогда, в то время
Nv — (nädalavahetus) выходные
Järka — (järgmine) следующий
Chillida, chillima — чиллить, отдыхать
Essa, essat korda — (esimene, esimest) первый
Lebo — просто, не сложно (обычно речь идет о какой-то задаче, действии)
Vms — (või midagi sellist) обычно ставится в конце фразы, означает "ну или что-то типа того"
Irw — (irvitama) хихикать, смущенно над чем-то смеяться, саркастично насмехаться
Rott — крыса. То же значение, что и в русском. Тот, кто ворует, берёт чужие вещи, ведёт себя нечестно. Иногда касается и тех, кто сплетничает.
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