The Guardian: Связанное с РФ агентство вербовало блогеров для кампании против BioNTech/Pfizer

По данным британского издания The Guardian, находящееся в Лондоне пиар-агентство Fazze предлагало плату блогерам и инфлюенсерам в Германии и Франции за то, чтобы они рассказывали своим подписчикам о гибели сотен пациентов после прививки вакциной BioNTech/Pfizer.

Как сообщило издание во вторник, 25 мая, представители агентства связывались с несколькими французскими видеоблогерами, специализирующимися на науке и здравоохранении, и на плохом английском языке попросили их объяснить своим подписчикам, что "уровень смертности среди привитых вакциной Pfizer почти в три раза выше, чем среди привитых вакциной AstraZeneca".

Блогеров просили дать в своих публикациях ссылки на сайт издания Le Monde, а также порталы Reddit и Ethical Hacker с просочившейся туда информацией, якобы подтверждающей данные о смертях после вакцинации.

Как указывает The Guardian, статья в Le Monde посвящена данным, якобы похищенным российскими хакерами из Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и опубликованным позже в даркнете. Однако в этой статье нет информации об уровне смертности, подчеркивают британские журналисты. Страницы двух других упомянутых сайтов в настоящий момент удалены, констатируют в The Guardian.

Возможная связь агентства Fazze с Россией

Популярный французский видеоблогер Лео Грассе опубликовал в Twitter скриншоты электронных писем от Fazze. Он указал, что у кампании, в рамках которой ему поступил этот заказ, был "колоссальный бюджет", однако агентство-посредник отказалось называть имя своего клиента.

Популярный немецкий блогер Мирко Дрочман (Mirko Drotschman) также обнародовал копию мейла с аналогичным предложением.

Ссылаясь на данные в соцсети LinkedIn, журналисты The Guardian пишут, что руководство агентства Fazze — из Москвы и что раньше они работали на некое агентство, основанное предпринимателем из России.