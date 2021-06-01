Сын чемпионки Эстонии сыграет на Евро за сборную Финляндии

По словам Иванова, вызов в национальную сборную, его не очень удивил. "Когда я узнал, что УЕФА увеличил количество игроков в заявке до 26 человек, то понял, что у меня есть шанс попасть на Евро, - признался в разговоре с RusDelfi Иванов. - В сборной Финляндии довольно возрастные центральные защитники. К тому же я провел хороший сезон в чемпионате Польши".