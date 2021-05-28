"Неужели не нашли лучшего места?" Вместо детского стадиона будет посольство США — футбольный тренер возмущен

Уже после распада СССР волей судьбы я столкнулся с Татьяной Муравьевой, которая работала в Хааберсти в управе. Мы разговаривали о том, что нужна поддержка футболистов, и в разговоре вскользь я коснулся темы этого стадиона — можно ли что-то сделать, чтобы привести его в порядок? На это она мне ответила, что часть земли принадлежит каким-то эстонским эмигрантом, которые в довоенное или военное время покинули Эстонию и переехали в Канаду или Америку. Более того, я буквально вчера уточнил данную ситуацию — там раньше была обувная фабрика. Но поскольку это было не менее 80 лет назад, то возникает вопрос — а живы ли эти владельцы, которые покинули Эстонию? Или это наследники?

Если говорить о детском футболе, то проходили республиканские соревнования между школами, районами и различными клубами Советского Союза. Например, играли такие команды как "Днепр" Днепропетровск, "Зенит" Санкт-Петербург (тогда Ленинград), "Динамо" Минск — то есть, там проводились достаточно серьезные соревнования.

На месте этого стадиона проводилось много соревнований разного уровня — хоккейные соревнования, например. Так, там проходил исторический матч — ЦДКА, который состоял из тех, кто готовился к Олимпиаде, играл против нашего местного " Калева ". Также там проводились соревнования по футболу, такие как чемпионат Эстонии среди взрослых команд, например.

А на стадионе, о котором изначально идет речь, выросли знаменитые люди, которые представляют сейчас Эстонию, как бывшие, так и действующие игроки национальных сборных — например, Сергей Борейко, вратарь национальной сборной. Он начинал свои шаги вратарем на этом самом стадионе. Владимир Воскобойников, тоже игрок национальной сборной, рос на этом стадионе. Известная команда ”Львы” (Lõvid), с которой, можно сказать, возродился эстонский футбол, тоже начинала на этом стадионе. Это не был их домашний стадион, но они на нем часто играли.

Статью в Delfi о решении построить на месте стадиона консульство я прочитал внимательно, сердце кровью обливалось. Я также прочитал и комментарии, которые писали люди — как на русской, так и на эстонской версиях Delfi. Многие возмущались, потому что речь идет о детском стадионе, куда водили детей, занимались легкой атлетикой, футболом, теннисом. В свое время, когда СССР распался, там была спортивная школа Kesklinn .

По моим данным, этот стадион был основан в 1955 году. Я являюсь руководителем футбольного клуба и футбольной школы, и данный стадион для меня многое значит. Я первый раз встал на коньки именно там, на хоккейной площадке. Зимой мы там занимались хоккеем, летом — футболом.

В любом случае, они живут там, а мы — здесь. Я понимаю, что речь идет о серьезных вещах, но дело в том, что в основном, это — городская земля. Муравьева ответила мне, что всего маленький кусочек принадлежит частным лицам, и на нем как раз построили дома. При это ни сантиметра не тронули футбольного поля.

Я внимательно слежу за прессой и могу с уверенностью сказать — город приветствует инициативы со стороны горожан касательно реконструкции каких-либо объектов. Более того, я видел несколько публикаций о том, что стадион и его округу, где были спортивные теннисные площадки, собираются привести в порядок. При этом горожан спрашивали, что бы они хотели предложить? Люди тогда предлагали организовать общественный огород (прочитать об этом можно здесь), детские площадки, площадку для выгула собак. Люди начали выражать свое мнение, и город отреагировал — там появились волейбольные площадки для занятия пляжным волейболом. Произошло это в течение последних пяти лет примерно. В общем, казалось бы, все складывается хорошо.

И вот внезапно появляется эта статья о том, что собираются строить консульство. Я, если честно, даже не представляю, каких размеров оно будет, ведь территория там громадная.

Есть решения, которые принимаются логично — например, построить такое же, только новее. Например, так было со стадионом у Толстой Маргариты. Был проект — пускать по этому полю трамвайные пути. Естественно, народ выступил против, и мнение народа учли. Трамвайные рельсы немного подвинули, и теперь все довольны. Стадион стоит зеленый, подстриженный. Более того, его отдали в руки футбольного клуба ”Вольта”.