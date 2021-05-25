Betsafe Чемпионат мира по хоккею
25.05.2021, 15:16

Кто из комментаторов канала ETV+ лучше всего разбирается в хоккее?

 
Betsafepribaltika
Прошел выпуск хоккейного шоу ”Щелчок+” на канале Betsafepribaltika. В гостях у харизматичного ведущего программы Игоря Расстрыгина были представители канала ETV+: комментаторы Алексей Коханенко и Юрий Курганов, а также журналист Артур Тюленев. Между гостями была проведена интригующая викторина на самую актуальную на сегодняшний момент тему — Чемпионат мира по хоккею. Более подробно смотрите на канале Betsafepribaltika.

Главным событием хоккейного шоу ”Щелчок+” на канале Betsafepribaltika стала викторина, в которой участвовали журналисты канала ETV+. Вопросы, которые порой были такими заковыристыми, что ставили в тупик опытных в хоккее людей, были разделены на четыре категории. В первом раунде участники отвечали на вопросы, связанные с интересными фактами о мировых чемпионатах, во втором раунде — о сборной России/СССР на чемпионатах мира, в третьем — схожие вопросы о сборной Латвии, а в четвертом — о рекордах мировых первенств.

По итогам викторины победил Юрий Курганов, правильно ответивший на два вопроса. Юрий безошибочно назвал страну, сборная которой никогда не выигрывала мировые соревнования, а также специалиста, который никогда не возглавлял сборную Латвии. Алексей Коханенко и Артур Тюленев дали по одному правильному ответу.

Полный выпуск шоу ”Щелчок” с викториной смотрите на канале Betsafepribaltika. Ознакомьтесь с другими материалами рубрики Чемпионата мира по хоккею, а также следите за всеми последними ставками на Чемпионат.

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