Кто из комментаторов канала ETV+ лучше всего разбирается в хоккее?
Главным событием хоккейного шоу ”Щелчок+” на канале Betsafepribaltika стала викторина, в которой участвовали журналисты канала ETV+. Вопросы, которые порой были такими заковыристыми, что ставили в тупик опытных в хоккее людей, были разделены на четыре категории. В первом раунде участники отвечали на вопросы, связанные с интересными фактами о мировых чемпионатах, во втором раунде — о сборной России/СССР на чемпионатах мира, в третьем — схожие вопросы о сборной Латвии, а в четвертом — о рекордах мировых первенств.
По итогам викторины победил Юрий Курганов, правильно ответивший на два вопроса. Юрий безошибочно назвал страну, сборная которой никогда не выигрывала мировые соревнования, а также специалиста, который никогда не возглавлял сборную Латвии. Алексей Коханенко и Артур Тюленев дали по одному правильному ответу.
Полный выпуск шоу ”Щелчок” с викториной смотрите на канале Betsafepribaltika. Ознакомьтесь с другими материалами рубрики Чемпионата мира по хоккею, а также следите за всеми последними ставками на Чемпионат.
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