Кто из комментаторов канала ETV+ лучше всего разбирается в хоккее?

Главным событием хоккейного шоу ”Щелчок+” на канале Betsafepribaltika стала викторина, в которой участвовали журналисты канала ETV+. Вопросы, которые порой были такими заковыристыми, что ставили в тупик опытных в хоккее людей, были разделены на четыре категории. В первом раунде участники отвечали на вопросы, связанные с интересными фактами о мировых чемпионатах, во втором раунде — о сборной России/СССР на чемпионатах мира, в третьем — схожие вопросы о сборной Латвии, а в четвертом — о рекордах мировых первенств.