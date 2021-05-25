Вслед за флагами Беларуси и России в Риге снимут и флаги Международной федерации хоккея

Накануне мэр Риги снял государственный белорусский флаг около отеля, где проживают команды-участницы чемпионата мира по хоккею, и заменил его на красно-белый-красный. С флагштоков на улицах Риги исчезли и российские флаги - их заменили на флаги Олимпийского комитета России (именно под таким официальным названием выступают в Латвии российские хоккеисты).

Фазель назвал неприемлемым снятие государственного флага Беларуси и попросил городские власти Риги вернуть их на прежнее место. В случае отказа Фазель попросил убрать с флагштоков флаги Международной федерации хоккея.

"Я получил письмо от Рене Фазеля, президента Международной федерации хоккея (ИИХФ). Господин Фазель просит снова поднять красно-зеленые белорусские флаги в городской среде Риги. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ.

Флаги Беларуси по-прежнему развеваются в Риге — это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. Чемпионат мира по хоккею — это прежде всего праздник спортсменов, любителей хоккея, рижан и латышей. Но мы не должны забывать, что в нескольких сотнях километров от главной хоккейной арены угнали самолет ЕС, пытают и убивают людей. Это делает режим, который поступает бандитским образом как на местном, так и на международном уровне.

Я не могу это игнорировать, и Рига не может это игнорировать. Спорт должен быть вне политики, но давайте не будем себя обманывать, это уже давно не так. В Беларуси спортсменов мирового уровня арестовывали, преследовали и депортировали, в то время как международные спортивные функционеры часто хранили молчание.

Без преувеличения могу сказать, что сейчас я получил десятки тысяч благодарственных писем со всего мира за то, что поднял бело-красно-белый флаг свободной Беларуси в Риге. Международная федерация хоккея получила бы столько же, а может дальше больше благодарности от жаждущих свободы белорусов, если она поступила бы так же и выразила бы свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации.