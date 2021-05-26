За рубежом
26.05.2021, 08:20

Путин, грозя "выбить противникам зубы", создаёт в Арктике новые военные базы

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Foto: AFP/Scanpix
В этом месяце представителям СМИ было разрешено посетить российскую военную базу на Земле Франца-Иосифа. CNN пишет о напряжённой обстановке в арктическом регионе и противостоянии США и России.

Российский военный самолёт заходит на посадку при сильном ветре и снегопаде, а затем скользит по обледеневшей взлётно-посадочной полосе.

То, что большой, оснащённый четырьмя двигателями авиалайнер Ил-76 вообще может приземлиться на расположенном посреди Северного Ледовитого океана архипелаге Земля Франца-Иосифа свидетельствует о том, что военная мощь Москвы в этой удалённой части света только растёт.

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