Как почувствовать средневековую романтику Таллинна? Блогеры RusDelfi знают!

Ни для кого не секрет, что город Таллинн славится своей средневековой романтикой. Но если прогулки по любимому городу не хватит, то удовольствие можно продлить, арендовав себе невероятные апартаменты со сказочным названием Rapunzel Tower.

Настоящее название башни — Башня за Хатторпе — была построена в 14 веке. В этой башне имелся этаж-склад, а также бойницы для оружия. В 1879 году башня была соединена с домом по адресу Пикк 62. Сейчас у всех есть уникальная возможность снять здесь апартаменты, гостиная которых располагается в той самой средневековой башне.

Обязательно воспользуйтесь возможностью подарить себе и своим близким настоящий праздник, ведь когда в город снова приедут толпы туристов, в башню будет просто не попасть. Да и цены подрастут заметно!

Забронировать апартаменты можно здесь.

За подробностями — бегом в видео, приятного просмотра и хорошего отдыха!

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