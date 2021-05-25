Трактор не спас. Белорусские власти сначала игнорировали Covid-19, а потом придумали, как его использовать

Дальше — ещё интереснее. В Беларуси есть официальная статистика смертей, связанных с Covid-19, но смертности от ковида как такового будто бы и нет. Секрет успеха — в игре слов. В Беларуси умирают не от коронавируса, а от хронических заболеваний. Коронавирус у погибших людей просто ”выявлен”. В апреле 2020 года Лукашенко заявил: ”Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер”.

По официальным данным, на 15 мая 2021 года в Беларуси было официально зарегистрировано 374 714 случаев заражения коронавирусом и 2 691 связанная с ним смерть. Социологическое исследование белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта дает другие цифры: предполагается, что данные занижены почти в 15 раз. Данные ООН тоже косвенно подтверждают занижение официальной статистики: общая смертность в апреле 2020 выросла на 5% (+543) по сравнению с апрелем 2019, в мае прирост к прошлому маю составил уже 12% (+1309). В июне по сравнению с таким же месяцем 2019 года было зафиксировано на 40% (+3753) смертей больше. Власти за эти месяцы признали 92, 147 и 158 смертей, связанных с коронавирусом.

Массовые госпитализации помогали сдерживать распространение вируса, но быстро привели к переполнению больниц здоровыми людьми. Большинству из них приходилось оплачивать больничный. Постепенно система стала отказываться от госпитализации контактных лиц, и вирус стал распространяться быстрее. Больницы заполнили пациенты с коронавирусом, из аптек пропали маски, перчатки и санитайзеры, медики жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. Минздрав при этим заявлял, что всё под контролем, а Александр Лукашенко называл пандемию психозом, советуя лечить коронавирус водкой и ездой на тракторе: ”Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!”.

Первый случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован 20 февраля 2020 года, первая смерть — 31 марта. Сначала в больницы попадали не только все, у кого был подтверждён диагноз, но и их контактные лица первого и второго уровня. Те, кто приезжали из-за границы, считались ”контактами второго уровня”, если у них хоть немного повышалась температура.

Бывший директор Республиканского научно-практического центра ”Кардиология” Александр Мрочек считает, что официальная статистика смертности от ковида занижена благодаря тому, что смерти от коронавируса спрятали в категорию ”болезни кровообращения”. Владимир Мартов, теперь уже бывший заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой медицинской помощи, в марте публично рассказал о январской аварии с кислородом, из-за которой погибли пациенты на ИВЛ. Врач рассказал Delfi, что прежде чем обнародовать эту историю он написал письмо о проблеме лично министру, но тот дал понять, что тема перебоев в работе кислородных точек для него не важна. Мартову сделали выговор и не продлили контракт, надеясь замолчать эту тему. Интересно, что публичные заявления Минздрава о парадоксально низкой смертности, связанной с ковидом расходятся не только с социологическими исследованиями и свидетельствами практикующих медиков, но и с данными местных ЗАГСов. Так, анализ информации о смертности из ЗАГСов Минска показал, что в столице в 2020 году от ковида умирало больше людей, чем официально по всей Беларуси.

Официально количество умерших ”с коронавирусом” при этом никогда не превышало 11 человек в день, и ни в какие математические модели соотношение заболевающих и умирающих не вписывается. Например, 10 июня в Беларуси был зафиксирован 801 новый случай Сovid-19 и 6 смертей, 10 сентября — 189 новых пациентов и снова 6 умерших, а 10 декабря — 1939 новых случаев и 8 смертей. С первого апреля по 10 мая 2021 года ежедневно регистрировалось от 697 до 1735 новых случаев коронавируса, уровень смертности оставался стабильным — почти все дни ”с выявленным коронавирусом” умирало 10 человек, и только четыре раза в апреле и один день в мае этот показатель снижался до 9.

Когда стало известно о первой смерти, связанной с коронавирусом, Лукашенко публично обвинил погибшего актёра Виктора Дашкевича в том, что тот продолжал ходить на работу во время пандемии: ”Мы же просили. Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?”. Спустя несколько дней он прокомментировал и другую смерть пациента с коронавирусом: ”А как можно жить 135 кг весом?”.

С мира по СИЗу

Первую волну коронавируса белорусские медики встретили практически без средств индивидуальной защиты и с сильной нехваткой пульсоксиметров. Даже в лучших Минских больницах врачи, медсёстры и санитарки часто вынуждены были сами обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты. Как рассказала Delfi на условиях анонимности медсестра Минской больницы скорой помощи, респираторы она для себя и коллег искала в строительных гипермаркетах: ”Быстро стало понятно, что чистых зон больше нет, и вирус уже везде. Хоть моё отделение и считалось чистым, нам всем нужны были СИЗы (средства индивидуальной защиты — Ред.). Их никто не выдавал, и я собрала заявки от других медсестёр и поехала в строительный магазин. Там я рассказала, что работаю в больнице, и, хоть на прилавке респираторов уже не было, попросила поискать на складе, вдруг что-то ещё осталось. В общем, ничего я в тот день не купила”.

А вот что рассказывает Владимир Мартов про оснащение медиков в Витебске: ”В начале эпидемии тема СИЗов была провалена. То есть больницу, которую готовили под ковид (инфекционную) экипировали. Но этого было недостаточно. Полыхнуло в формально чистых больницах, и в конце марта с кожвендиспансере не было даже марлевых масок в достаточном количестве. Когда открывали мою БСМП, министр Караник лично привез нам СИЗы. Но все равно я и мои коллеги 3 апреля зашли в СИЗах, полученных по помощи добровольцев. Потом всё наладилось. СИЗов стало хватать. Проблема в защите медперсонала вне красной зоны. Здесь по-прежнему администрации хочется экономить. Ну, и СИЗ и респиратор не на одну смену, конечно”.