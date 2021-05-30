"Голливуд опять насилует русское детство?": ироничный комментарий блогера RusDelfi

В общем, Голливуд устроил очередной акт оголтелой русофобии, взяв на роль феи-крестной в комедийном фильме по мотивам сказки о Золушке "темнокожего гея" Билли Портера.

В очередной раз американские киноделы не посоветовались с чувствами российских зрителей, не озаботились скрепами людей, выросших на советской черно-белой "Золушке" и надругались над их детством, отменив одной еще не вышедшей экранизацией все предыдущие десятки фильмов о Золушке, ведь теперь в сознании русских зрителей Фея-крестная будет только чернокожим мужчиной.

Я бы многое мог написать об этом акте ненависти ко всему русскому и особенно великому русскому писателю Шарлю Перро (кстати, уверен, будь Перро русским, реально бы нашлись особо одаренные его потомки, которые попытались бы "подать в суд" на киноделов — у нас вообще родственники любят обижаться и подавать в суды).

Но я ничего писать не буду. Я лишь с облегчением выдохну. Ведь я так счастлив, что в Советском Союзе никогда не снимали фильмов, где женского сказочного персонажа играл бы мужчина, да еще и нетрадиционной сексуальной ориентации. Наше детство в безопасности, спасибо Бабе Яге.

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