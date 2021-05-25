Стали известны соперники "Левадии" в Лиге конференций

В Лиге конференций выступит еще один представитель эстонского футбола "Пайде", а в главном еврокубковом турнире Лиге чемпионов старт возьмет "Флора". В случае поражения в первом предварительном раунде "Флора" продолжит выступление в Лиге конференций.