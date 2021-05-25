25.05.2021, 04:30
Стали известны соперники "Левадии" в Лиге конференций
Foto: Priit Simson
Обладатель Кубка Эстонии по футболу "Левадия" летом возьмет старт в новом еврокубковом турнире Лиге конференций.
В первом отборочном раунде выступят 70 команд. Среди возможных соперников "Левадии" представители Латвии (РФС, "Валмиера"), Литвы ("Кауно Жальгирис", "Паневежис"), Финляндии ("Интер", "Хонка"), Грузии ("Дила", "Гагра", "Динамо" Батуми), Ирландии ("Богемианс", "Слиго Роверс"), Македонии ("Силекс", "Струга"), Мальты ("Биркикара")...
В Лиге конференций выступит еще один представитель эстонского футбола "Пайде", а в главном еврокубковом турнире Лиге чемпионов старт возьмет "Флора". В случае поражения в первом предварительном раунде "Флора" продолжит выступление в Лиге конференций.
Жеребьевка еврокубковых турниров состоится 15 июня. Матчи первого круга Лиги чемпионов и Лиги конференций пройдут в первой половине июля.