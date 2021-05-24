Главный тренер сборной России назвал причину проигрыша Словакии

”Правда есть в том, что была расхлябанность. Скажем так, в дальнейшем знаем, как работать в этом плане. Противник за счет самоотдачи выиграл. Для нас это хороший урок. Без полной самоотдачи на этом турнире никого не обыграть.

Креатива немного не хватило, в большинстве тоже не хватило. Шалунов удаляется? Беседы со всеми ведем, нужно все отрицательные стороны убирать. Но так случилось. Надо еще пересмотреть момент, сейчас сложно сказать, оправданное ли было удаление. Но удаляться в концовке не надо. Надеемся, что в дальнейшем он будет играть за счет своих хороших качеств”, — приводит слова Брагина Sport24.