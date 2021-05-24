Новые споры о возникновении COVID-19: американская разведка выяснила, что ещё в ноябре 2019 года серьёзно заболели трое сотрудников лаборатории в Ухане

В данном отчёте излагается более подробная информация, чем та, что была указана в информационном бюллетене Госдепартамента США, выпущенного в последние дни правления Трампа. В этом документе говорилось, что у нескольких исследователей из лаборатории — центра по изучению коронавирусов и других патогенов, осенью 2019 года появились ”симптомы, проявляющиеся как при COVID-19, так и при обычных сезонных заболеваниях”.

Данные о том, сколько учёных заболело, когда именно это произошло, сколько раз они посещали больницу, были разглашены накануне заседания руководства Всемирной организации здравоохранения, в ходе которого планируется обсуждение следующего этапа расследования происхождения COVID-19.