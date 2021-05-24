Сборная Латвии выиграла у итальянцев в матче чемпионата мира по хоккею

Заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (33-я, 60-я минуты) и Лаурис Дарзиньш (59). После видеопросмотров были отменены два гола латвийских хоккеистов и одна шайба итальянцев. 26-летний вратарь сборной Латвии Ивар Пунненовс провел второй матч на чемпионате мира в карьере и впервые не пропустил ни одной шайбы.

Сборная Латвии одержала вторую победу на турнире и вышла на первое место в группе с семью очками. Латвийцы в стартовом матче переиграли команду Канады (2:0), после чего по буллитам уступили казахстанцам (2:3). Итальянские хоккеисты потерпели третье поражение подряд и занимают последнее место в группе.

В следующем матче сборная Латвии 27 мая сыграет американцами, итальянцы в тот же день встретятся с финнами, напоминает ТАСС. Чемпионат мира завершится 6 июня.

На чемпионатах мира сборные Латвии и Италии встречались восемь раз. Перевес на стороне Латвии — пять побед, одна ничья и два поражения. Последние четыре матча завершались в пользу сборной Латвии, в том числе поединок 2017 года в Кельне (2:1), который был выигран благодаря голу Андриса Джериньша на 59-й минуте, и встреча на ЧМ-2019 в Братиславе (3:0).