Юлия Соммер: за какие ж такие ”заслуги” можно попасть в сборник КАПО(24)
"В газете Postimees на эстонском языке вышла статья про Олега Беседина с кричащим названием ”Постоянный клиент КаПо зарабатывает себе на хлеб благодаря городу и российским СМИ” (Kapo püsikunde teenib oma leiva linnast ja Vene meediast).
Помимо заголовка, в статье еще много ”страшных” для эстонского народа слов: пропаганда, Россия, 9 мая, Путин и так далее. Статья построена на дешевом популизме и голословных обвинениях, никакой конкретики, впрочем, как и водится в наших СМИ последнее время. На русский язык переводить статью никто не стал, и это логично.
Попробуем разобраться, за какие ж такие ”заслуги” можно попасть в сборник КАПО и что на сегодняшний день может вполне себе сойти за антигосударственную деятельность.
Все 17 обвинений, содержащихся в этой, так называемой, публикации, перечислять не имеет смысла, но на некоторые пункты все же стоить обратить внимание.
Начнем с названия — ”постоянный клиент КАПО”. Я нашла имя Олега в сборниках КАПО ровно два раза. Последний — восемь лет назад. Для ”постоянного клиента” КаПо как-то жиденько, уж простите. Зато прочитав заголовок вышеупомянутой статьи, обыватель невольно может подумать, что Беседин — матерый шпион, без пяти минут осужденный на пожизненное. Да, к слову, в этой статье нет ни слова о многочисленных наградах Олега Беседина, врученных ему Эстонским государством, в том числе и от Kaitseliit, три высшие награды в области шоу-бизнеса Эстонии ”Kuldne plaat” и т.д и т.п. Не сказано так же о снятых Олегом фильмах про красоту и историю своей страны, о людях, живущих здесь, и о весомом вкладе эстонских деятелей в мировую культуру и историю. Из статьи вы не узнаете и о том, что документальные фильмы Беседина переведены на 30 языков и демонстрируются во многих странах мира. Однако, и с таким послужным списком можно запросто угодить в список вымышленных врагов народа.
Стойкое ощущение, что все эти сборники и списки преследуют одну единственную цель — отвлечь людей от понимания внутригосударственных проблем путём создания мифического внешнего врага. Нищенские пенсии, непомерно завышенные цены на всё и вся, недофинансирование медицинского сектора и социальной сферы не беспокоят автора статьи и ее заказчиков. Их цель — подарить народу ”врага”. Это ж куда как проще, чем реально работать над решением проблем!
Теперь о группе ”Таллиннцы” в Facebook. Уж кого-кого, а Олега Беседина непременно встретишь на всех мероприятиях, связанных со спортом, культурой, политикой и памятными событиями. Причем в независимости от того, на каком языке проходит данное мероприятие. Его сюжеты регулярно попадают в средства массовой информации Эстонии.
На мой взгляд, группа ”Таллиннцы” прекрасно освещает политическую и культурную жизнь нашей столицы. Это открытая группа, где каждый может выразить свое мнение на то или иное событие. Журналисты, ведущие новостные порталы, самостоятельно ставят новости в эту группу. Читателям же удобно получать в одном месте информацию из разных источников. Статьи в ”Таллиннцах” и комментарии читателей зачастую полярные, люди имеют возможность дискутировать и общаться на животрепещущие темы.
”Плач Ярославны” Кирилла Клауса на тему якобы удаленного его поста выглядит, как минимум, странно. Ради интереса пробежалась по страницам группы и увидела публикации и статьи как Кирилла Клауса, так и Раймонда Кальюлайда. Информация открытая, проверить легко.
Помнится, однажды меня заблокировали в группе ”Русское объединении Социал-Демократической партии” после того, как я задала несколько неудобных вопросов, связанных с ЛГБТ сообществом, которое они активно продвигают. Поверьте, Кирилл, жизнь моя на этом не закончилась, а вот партия потеряла потенциального избирателя. На этом проблема конфликта ”блокировок и удалений” исчерпывается.
Создать группу в Facebook может любой пользователь этой социальной сети. А вот раскрутить ее до 30 000 участников получается далеко не у каждого. Боюсь, что успех группы ”Таллиннцы” и явился главным раздражителем.
Еще одно ”страшное преступление Беседина” состоит в том, что в ходе объявленных Таллинном конкурсов на изготовление той или иной видеопродукции, Олег способен предложить более низкую цену, нежели конкуренты. Для чего же тогда объявляются тендеры на видеопроизводство, если не для экономии денег налогоплательщиков?! И почему это не нравится Раймонду Кальюлайду?!
В Таллине жизнь кипит. Проходят различные мероприятия, строятся дороги, возводятся и облагораживаются парки, появляются новые школы, детские сады и площадки! И если бы не работа Олега (за минимальные, заметьте, деньги налогоплательщиков), о многих вещах мы, может быть, и не узнали вовсе.
Интересно наблюдать за политическими оппонентами в преддверии выборов. В Таллинне главным конкурентом всех политических сил является Центристская партия. И в этой статье ясно видно, что нападки на Олега — лишь подводная часть айсберга. Главная цель — мэр города Михаил Кылварт.
В заключение: журналисты должны нести ответственность за публикацию неподтвержденных данных, ведь существует такое понятие, как журналистская этика. Хотя, в ходе предвыборной гонки такие понятия, как этика, честь, совесть и достоинство, отправляются в дальний угол комода. Никто и ничто не способны повлиять на их азарт. Ни закон, ни совесть. Отсюда и статейки, которые пишут гонщики, а стыдно за них нам, пешеходам.
Редакция может не разделять мнение автора.
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