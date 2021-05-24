Юлия Соммер: за какие ж такие ”заслуги” можно попасть в сборник КАПО

"В газете Postimees на эстонском языке вышла статья про Олега Беседина с кричащим названием ”Постоянный клиент КаПо зарабатывает себе на хлеб благодаря городу и российским СМИ” (Kapo püsikunde teenib oma leiva linnast ja Vene meediast).

Помимо заголовка, в статье еще много ”страшных” для эстонского народа слов: пропаганда, Россия, 9 мая, Путин и так далее. Статья построена на дешевом популизме и голословных обвинениях, никакой конкретики, впрочем, как и водится в наших СМИ последнее время. На русский язык переводить статью никто не стал, и это логично.

Попробуем разобраться, за какие ж такие ”заслуги” можно попасть в сборник КАПО и что на сегодняшний день может вполне себе сойти за антигосударственную деятельность.

Все 17 обвинений, содержащихся в этой, так называемой, публикации, перечислять не имеет смысла, но на некоторые пункты все же стоить обратить внимание.

Начнем с названия — ”постоянный клиент КАПО”. Я нашла имя Олега в сборниках КАПО ровно два раза. Последний — восемь лет назад. Для ”постоянного клиента” КаПо как-то жиденько, уж простите. Зато прочитав заголовок вышеупомянутой статьи, обыватель невольно может подумать, что Беседин — матерый шпион, без пяти минут осужденный на пожизненное. Да, к слову, в этой статье нет ни слова о многочисленных наградах Олега Беседина, врученных ему Эстонским государством, в том числе и от Kaitseliit, три высшие награды в области шоу-бизнеса Эстонии ”Kuldne plaat” и т.д и т.п. Не сказано так же о снятых Олегом фильмах про красоту и историю своей страны, о людях, живущих здесь, и о весомом вкладе эстонских деятелей в мировую культуру и историю. Из статьи вы не узнаете и о том, что документальные фильмы Беседина переведены на 30 языков и демонстрируются во многих странах мира. Однако, и с таким послужным списком можно запросто угодить в список вымышленных врагов народа.