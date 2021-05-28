Смерть в ванне: в Ласнамяэ годы психологического насилия закончились убийством

В последний день августа 2020 года Людмила (51) не добралась до работы.

Она трудилась поваром в отеле Radisson в центре Таллинна. Готовила фуршеты, обеды. Даже когда в отеле останавливался глава другого государства, деликатесы готовила Людмила.

Ее рабочий день начинался в 11 часов. Но обычно она была на месте за полчаса до начала. Коллеги пытались позвонить ей, но никто не отвечал. Тогда позвонили Инне, подруге Людмилы, которая ранье работала в том же отеле Radisson. Инна тоже не знала, где может быть Людмила. Она написала в мессенджере, что и сама пыталась до нее дозвониться. Тишина.

Тогда Инна позвонила Антону, сыну Людмилы. Антон, мужчина лет тридцати, уехал из Таллинна по делам. Сын пообещал в тот же день вернуться в Таллинн и заняться поисками матери.