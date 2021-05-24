На этой неделе Спасательный департамент проверит пожарную безопасность отелей

Сезон отпусков начался, и ограничения, связанные с коронавирусом, постепенно снимаются. Многие жители вместо поездки заграницу выбрали отдых в гостиницах Эстонии. По данным Департамента статистики, в Эстонии в прошлом году остановились около двух миллионов внутренних и внешних туристов, что заметно меньше, чем в 2019 году (3.8 млн), но тоже очень много.

Отели, мотели, туристические хутора и общежития проверят уже второй раз. ”После предыдущего рейда и ранних плановых проверок известны наиболее частые нарушения”, — сказала эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.

”Система пожарной сигнализации не работает или до неё никак не добраться, открыта противопожарная дверь, на путях эвакуации хранятся легковоспламеняющиеся вещи и другие предметы, мешающие движению”, — объяснила она. Нередко аварийное освещение бывает неисправным — оно либо не работает, либо установлено неправильно. Проблемы также возникают с огнетушителями — они, как правило, скрыты, доступ к ним часто блокируется, и нередко огнетушители остаются без контроля или обслуживания.

В прошлый вторник для гостиниц, отелей и других средств туристического размещения был проведён инфочас на тему пожарной безопасности, где им напомнили основы безопасности (материалы можно посмотреть здесь).

”Мы повторили причины возникновения пожаров и познакомили со статистикой несчастных случаев последних лет”, — сказала Мыттус. Также были просмотрены основные правила пожарной безопасности и поправки к Закону о пожарной безопасности. Отдельно обсуждались наиболее частые нарушения соблюдения требований пожарной безопасности. ”К сожалению, ежегодно в отелях и гостиницах возникают пожары. Несчастные случаи можно предотвратить, только приняв меры заранее!”