На этой неделе Спасательный департамент проверит пожарную безопасность отелей(1)
Сезон отпусков начался, и ограничения, связанные с коронавирусом, постепенно снимаются. Многие жители вместо поездки заграницу выбрали отдых в гостиницах Эстонии. По данным Департамента статистики, в Эстонии в прошлом году остановились около двух миллионов внутренних и внешних туристов, что заметно меньше, чем в 2019 году (3.8 млн), но тоже очень много.
Отели, мотели, туристические хутора и общежития проверят уже второй раз. ”После предыдущего рейда и ранних плановых проверок известны наиболее частые нарушения”, — сказала эксперт отдела слежения за безопасностью Спасательного департамента Хейди Мыттус.
”Система пожарной сигнализации не работает или до неё никак не добраться, открыта противопожарная дверь, на путях эвакуации хранятся легковоспламеняющиеся вещи и другие предметы, мешающие движению”, — объяснила она. Нередко аварийное освещение бывает неисправным — оно либо не работает, либо установлено неправильно. Проблемы также возникают с огнетушителями — они, как правило, скрыты, доступ к ним часто блокируется, и нередко огнетушители остаются без контроля или обслуживания.
В прошлый вторник для гостиниц, отелей и других средств туристического размещения был проведён инфочас на тему пожарной безопасности, где им напомнили основы безопасности (материалы можно посмотреть здесь).
”Мы повторили причины возникновения пожаров и познакомили со статистикой несчастных случаев последних лет”, — сказала Мыттус. Также были просмотрены основные правила пожарной безопасности и поправки к Закону о пожарной безопасности. Отдельно обсуждались наиболее частые нарушения соблюдения требований пожарной безопасности. ”К сожалению, ежегодно в отелях и гостиницах возникают пожары. Несчастные случаи можно предотвратить, только приняв меры заранее!”
Пожарная безопасность в отелях, мотелях, гостиницах и в прочих местах размещения туристов независимо от сезона должна быть обеспечена круглый год. Спасательный департамент каждый день проверяет соблюдение требований пожарной безопасности. Систематические проверки помогают получить ведомству реальную картину выполнения правил. Соблюдение требований помогает спасти жизни и имущество.