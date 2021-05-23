У "Формулы-1" новый лидер — Макс Ферстаппен выиграл самый сложный Гран-при
”Ред Булл” лидирует и в Кубке конструкторов — ”Мерседес” отстает на один балл. Австрийцы не выходили в лидеры чемпионата с конца 2013 года, когда они взяли оба титула с Себастьяном Феттелем.
Экс-лидер чемпионата, пилот ”Мерседеса” Льюис Хэмилтон стартовал и финишировал седьмым — ему не удалось отыграть позиции несмотря на то, что гонщик ”Феррари” Шарль Леклер не стартовал, а его напарник Валттери Боттас сошел. Стратегия ”Мерседеса” оказалась неудачной — выше Льюиса финишировали Серхио Перес (”Ред Булл”) и Себастьян Феттель (”Астон Мартин”), стартовавшие позади него. Вот что он сказал после финиша.
”Это стоило нам трех позиций. У меня нет никакой реакции — мы обсудим все свои дела внутри команды и будем вместе работать, чтобы стать сильнее.
Как команда мы весь уик-энд выступали хуже, чем могли. Теперь нужно сосредоточить все наше внимание на следующей гонке. Поздравляю Макса [Ферстаппена] и его команду, они проделали прекрасную работу”.
Технические проблемы, возникшие у Мика Шумахера на Гран-при Монако, помогли Никите Мазепину впервые опередить своего напарника по ”Хаасу” в гонке.
Инженер Мика сообщил ему о возникших сложностях и о том, что необходимо уступить дорогу Никите. До этого немец, стартовавший последним из-за аварии в практике, обогнал партнера по команде.
В дальнейшем Шумахер спросил, будет ли обратный размен, на что команда ответила отрицательно. Мику запретили атаковать напарника и приказали сохранять позицию до финиша.
Никита Мазепин подвел итоги Гран-при Монако:
”Гонка получилась очень интенсивной. С тех пор, как я начал выступать в гонках с открытыми колесами, мне еще не требовалось такой концентрации, потому что на этой трассе все буквально пролетает перед глазами — пусть у нас и одна из самых медленных в пелотоне машин.
У меня был один неприятный момент — когда я подумал, что мог задеть стену в 14-м повороте. Там же, где вчера попал в аварию Шарль Леклер. То есть места для ошибок эта трасса тебе вообще не оставляет.
На большой скорости нашей машиной было довольно трудно управлять, но по сравнению с Барселоной мы с командой добились хорошего прогресса, и это обнадеживает”, — рассказал Мазепин.
1. Макс Ферстаппен (”Ред Булл”) — 78 кругов
2. Карлос Сайнс (”Феррари”) +8,968
3. Ландо Норрис (”Макларен”) +19,427
4. Серхио Перес (”Ред Булл”) +20,490
5. Себастьян Феттель (”Астон Мартин”) +32,101
6. Пьер Гасли (”Альфа Таури”) +53,896
7. Льюис Хэмилтон (”Мерседес”) +1.08,231
8. Ланс Стролл (”Астон Мартин”) +1 круг
9. Эстебан Окон (”Альпин”) +1 круг
10. Антонио Джовинацци (”Альфа Ромео”) +1 круг
11. Кими Райкконен (”Альфа Ромео”) +1 круг
12. Даниэль Риккардо (”Макларен”) +1 круг
13. Фернандо Алонсо (”Альпин”) +1 круг
14. Юки Цунода (”Альфа Таури”) +1 круг
15. Джордж Расселл (”Уильямс”) +1 круг
16. Николас Латифи (”Уильямс”) +1 круг
17. Никита Мазепин (”Хаас”) +3 круга
18. Мик Шумахер (”Хаас”) +3 круга
Сошли:
Валттери Боттас (”Мерседес”)
Шарль Леклер (”Феррари”)