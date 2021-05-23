У "Формулы-1" новый лидер — Макс Ферстаппен выиграл самый сложный Гран-при

”Ред Булл” лидирует и в Кубке конструкторов — ”Мерседес” отстает на один балл. Австрийцы не выходили в лидеры чемпионата с конца 2013 года, когда они взяли оба титула с Себастьяном Феттелем.

Экс-лидер чемпионата, пилот ”Мерседеса” Льюис Хэмилтон стартовал и финишировал седьмым — ему не удалось отыграть позиции несмотря на то, что гонщик ”Феррари” Шарль Леклер не стартовал, а его напарник Валттери Боттас сошел. Стратегия ”Мерседеса” оказалась неудачной — выше Льюиса финишировали Серхио Перес (”Ред Булл”) и Себастьян Феттель (”Астон Мартин”), стартовавшие позади него. Вот что он сказал после финиша.

”Это стоило нам трех позиций. У меня нет никакой реакции — мы обсудим все свои дела внутри команды и будем вместе работать, чтобы стать сильнее.

Как команда мы весь уик-энд выступали хуже, чем могли. Теперь нужно сосредоточить все наше внимание на следующей гонке. Поздравляю Макса [Ферстаппена] и его команду, они проделали прекрасную работу”.

Технические проблемы, возникшие у Мика Шумахера на Гран-при Монако, помогли Никите Мазепину впервые опередить своего напарника по ”Хаасу” в гонке.

Инженер Мика сообщил ему о возникших сложностях и о том, что необходимо уступить дорогу Никите. До этого немец, стартовавший последним из-за аварии в практике, обогнал партнера по команде.

В дальнейшем Шумахер спросил, будет ли обратный размен, на что команда ответила отрицательно. Мику запретили атаковать напарника и приказали сохранять позицию до финиша.

Никита Мазепин подвел итоги Гран-при Монако:

”Гонка получилась очень интенсивной. С тех пор, как я начал выступать в гонках с открытыми колесами, мне еще не требовалось такой концентрации, потому что на этой трассе все буквально пролетает перед глазами — пусть у нас и одна из самых медленных в пелотоне машин.

У меня был один неприятный момент — когда я подумал, что мог задеть стену в 14-м повороте. Там же, где вчера попал в аварию Шарль Леклер. То есть места для ошибок эта трасса тебе вообще не оставляет.