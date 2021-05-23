Как Европа отреагировала на инцидент с самолетом Ryanair в Минске?

Премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.

Действия Белоруссии в отношении Протасевича будут иметь серьезные последствия — МИД Великобритании.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимой ситуацию, складывающуюся вокруг самолета компании Ryanair, который белорусские власти вынудили приземлиться в Минске, и заявил о необходимости единой европейской позиции по данному инциденту, пишет INTERFAX.

"Угон рейса Ryanair белорусскими властями недопустим. Необходима твердая и единая реакция европейцев", - написал глава французского МИД в твиттере в воскресенье.

"Всем пассажирам этого рейса, включая возможных белорусских оппозиционеров, необходимо разрешить незамедлительно покинуть Беларусь", - потребовал Ле Дриан.

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в свою очередь назвал произошедшее беспрецедентным актом.

"Насильственное приземление коммерческого самолета для задержания журналиста - беспрецедентный шокирующий акт. Мы требуем, чтобы все пассажиры были незамедлительно освобождены", - написал он в твиттере в воскресенье.

"Завтра Европейский совет должен выступить с обращением о необходимости усиления давления на Беларусь. Хватит", - добавил он.

Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседапотребовал "срочно освободить Романа Протасевича". Об этом он глава государства написал в своем Twitter.