На муниципальных выборах в Финляндии баллотируются и эстонцы

В ходе выборов жителям Финляндии предстоит выбрать депутатов 310 муниципальных советов, сообщает "Актуальная камера".

Эстонка Кюллике Адамсон, работающая школьной учительницей, будет баллотироваться по списку соцдемов в депутатский корпус Тампере — третьего по величине города Финляндии.

"Я не могу представить, что у меня очень уж большой электорат, но надо начинать постепенно, для меня важно выйти из дома и сказать свое слово в развитии общества", — прокомментировала Адамсон.

Эстонец Свен Тоом, который баллотируется в небольшом городе Керава в рядах правоцентристской Коалиционной партии, считает свои шансы получить необходимую для избрания сотню голосов вполне реальными.

В то время как Кюллике Адамсон в качестве целевой группы своей избирательной кампании выбрала всех представителей национальных меньшинств, Свен Тоом основной упор сделал на общение именно с местными эстонцами.