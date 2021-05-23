Какие ДНК-тесты можно сделать в Эстонии и насколько они достоверны(3)
В интернете множество сайтов, где как местные, так и заграничные компании предлагают сделать тест ДНК. Тематика тестов довольна разнообразна. Но по сути их можно разделить на две группы.
Первая группа — это тесты на семейное родство. Самый распространенный среди них — тест на отцовство. Но кроме него предлагаются и тесты на материнство, т. е. на кровное родство матери и ребенка. Есть тесты и для бабушек/дедушек, братьев с сестрами, теть и дядь и т. д.
Ко второй группе можно отнести всевозможные тесты относительно здоровья и физиологи-ческих предрасположенностей человека. Например, гены человека могут ”посоветовать”, ка-ким видом спорта ему стоит заняться, чтобы достичь лучших результатов. Могут рассказать, какой рацион питания человеку подходит, например, стоит ли уменьшить количество углево-дов и жиров, добавив белков, или наоборот, о необходимости конкретных витаминов и мине-ралов, о потенциальной непереносимости лактозы и реакции тела на кофеин — это лишь не-сколько тестов, которые можно провести хотя бы ради собственного любопытства.
Нет отца — есть ”запасные”
”Из числа тестов на родство в Эстонии самый популярный именно тест на отцовство. Другие тесты проводятся в меньшем объеме. Они как запасной вариант. Их можно использовать, ес-ли отец, например, недоступен для взятия пробы, т. е. его нет в живых, он находится за гра-ницей и т. п. ”, — рассказывает руководитель клиентской поддержки DNA Test OÜ Март Тамм.
Но при запасных вариантах надо учитывать, что чем больший родственный разрыв между тестируемыми, тем менее достоверным будет результат.
”Точность теста между бабушкой и внуком или дядей/тетей и внуком значительно ниже, чем между отцом и сыном”, — говорит Тамм.
Случаются и ситуации, когда делают тест на установление материнства. Причины бывают разные.
”Взрослый человек хочет убедиться, что его мама действительно его мама. Возникают подо-зрения, что он был усыновлен или что произошла ошибка в роддоме. Случается, что после негативного результата теста на отцовство решают сделать и тест на материнство. В Эстонии не припомню таких случаев, но в мире и правда случалось, что ребенок из роддома попадал в чужую семью”, — говорит Тамм.
Также и сами матери порой хотят убедиться, что воспитывают своего ребенка.
Цена родства
Цены тестов на установления родственных связей в частных фирмах варьируются. Тест на отцовство или на материнство обойдется в 140–160 евро. Тестирование других родственни-ков обойдется дороже — от 160 до 250 евро. Чем больше людей участвует в тесте, тем выше будет стоимость.
Кроме частных фирм тест ДНК проводят и в Институте судебной экспертизы. Там его стои-мость составляет 57 евро на каждого тестируемого.
Как правило, чтобы пройти тест ДНК, не придется никуда лично идти. Частные фирмы в ос-новном предлагают комфортный вариант: комплект для взятия пробы слюны с инструкциями высылается заказчику на дом. Пробы всех тестируемых отсылаются в лабораторию, резуль-тат можно узнать через пару недель.
В некоторых клиниках проба слюны берется на месте, в Институте судебной экспертизы те-стируемые также должны лично присутствовать при анализе.
При отправке проб по почте невозможно доподлинно установить, действительно ли это про-бы тех людей, чьи имена заявлены в тесте. Поэтому такой вариант больше подходит для соб-ственного успокоения.
”В случае судебных или наследственных разбирательств тестирование следует проводить че-рез суд. В этом случае будут проверены документы тестируемых”, — уточняют в DNA Test.
Само собой, пробы всех сопричастных берут с их согласия. Касательно несовершеннолетних детей нужно согласие и подпись родителя. При тестировании ребенка в Институте судебной экспертизы согласие должны дать оба родителя.
Инвестиция в себя
Вторая группа генетических тестов, как уже сказано, очень разнообразна. Здесь каждый смо-жет найти что-то, что захочет узнать про самого себя. Например, генетический тест может определить предрасположенность человека к болезни Альцгеймера и к другим проблемам мозга, а также и к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Также есть тесты на предрасположенность к онкологии, заболеваниям глаз, диабету, ожире-нию.
С помощью теста на сон можно сравнить свой привычный режим дня и ночи с тем, который определен для вас вашими генами. Таким образом можно понять, склонны ли вы быть ”со-вой” или ”жаворонком”, и узнать, как разница между вашим реальным и генетическим ре-жимом влияет на ваши когнитивные и физические возможности, на питание и обмен веществ.
Особой популярностью среди таких тестов пользуются тесты по контролю над весом.
”Клиенты говорят, что перепробовали разные диеты, но ничего не помогало. А генетический тест и полученные персональные рекомендации по питанию помогли удачно снизить вес, — говорит исполнительный директор Geenitestide labor Кристель Метсла. — Хорошо отзываются и о тесте на риск недостатка витаминов и минералов. Этот тест помогает предотвратить раз-личные проблемы со здоровьем”.
Стоимость таких разнообразных тестов может варьироваться от 60–80 евро до 200–300 евро. Например, тест на предрасположенность к Альцгеймеру обойдется в 87 евро, тест на сон — в 58 евро. А за тесты, связанные с весом и правильным питанием, с вас попросят от 105 до 185 евро.
Возрастной разброс людей, интересующихся такими тестами, довольно широк: от 20 до 65 лет. Проходят их как женщины, так и мужчины.
”Экспертизы заказывали и для 1–2-летних детей. Были у нас и клиенты, которым за 80 лет”, — говорит Кристель Метсла.
Возрастных ограничений для таких тестов нет, не требуется и разрешение родителей для несовершеннолетних.
”Многие аспекты своего здоровья лучше узнать в молодости. Например, каких витаминов и минералов организму требуется больше, есть ли наследственная непереносимость лактозы и многое другое. Часто именно эти тесты заказывают для детей. Эти знания помогут предот-вратить проблемы со здоровьем в будущем”, — говорит исполнительный директор Geenitestide Labor.
Но и люди старшего поколения могут найти подходящие для себя генетические тесты.
”У нас очень много клиентов от 60 лет и старше. В основном они заказывают тесты по пра-вильному питанию и возможным рискам для здоровья”, — добавляет Метсла.
После прохождения такого теста человек получает на руки персональный рапорт, состоящий примерно из 40 страниц. Помимо определения риска ожирения и особенностей питания, из рапорта можно будет узнать, какая диета больше всего подходит в данном конкретном случае, как организм реагирует на кофеин, на глютен, нужно ли уменьшить количество соли, защи-щена ли иммунная система от норавируса, нужны ли организму дополнительные антиокси-данты, а также многое другое, что поможет человеку оставаться здоровее.
Высокая достоверность
Специалист по генетике, старший лектор отделения генной технологии TalTech Андрес Веске объясняет, что на самом деле генетических тестов значительно больше, и они базируются на нескольких разных технологиях. Но самые распространенные тесты именно на различные наследственные проблемы. Таких проблем, которые можно ”вычислить”, на данный момент известно около 7000.
”Достоверность генетических тестов обеспечивает тот, кто их проводит. Многие лаборатории в Эстонии сертифицированы, проверены и аккредитованы на лучшем уровне. Они работают по конкретным стандартам, им можно доверять”, — говорит Андрес Веске.
Хотя риск ложного результата всегда остается, по словам Веске, все же в зависимости от ка-чества лаборатории и используемой технологии риск можно свести почти к нулю.
”Известные мне местные поставщики этих услуг используют уже проверенные методы те-стирования”, — добавляет Андрес.
Он также объясняет, что тест по пробе слюны для человека наиболее удобен, поэтому почти все фирмы используют его.
”Конечно, есть тесты и на основе крови из вены, волос, спермы, частиц кожи и других мате-риалов”, — добавляет Веске.
По его словам, ДНК человека, так же, как и мозг, еще содержит много неизученных тайн.
Среди разнообразия тестов попадаются даже ветеринарные, которые позволяют узнать, есть ли у вашего питомца предрасположенность к наследственным заболеваниям.
”Нет разницы, изучаем ли мы генетический материал человека или другого существа, у них одинаковый принцип построения”, — уточняет Андрес Веске.
Ну и самый любопытный, пожалуй, тест — на национальную принадлежность. Он позволяет выяснить происхождение далеких предков и определить, какие народы оставили след в гено-ме конкретного человека. Такую информацию возможно получить за 79 евро.