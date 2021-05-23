Какие ДНК-тесты можно сделать в Эстонии и насколько они достоверны

В интернете множество сайтов, где как местные, так и заграничные компании предлагают сделать тест ДНК. Тематика тестов довольна разнообразна. Но по сути их можно разделить на две группы.

Первая группа — это тесты на семейное родство. Самый распространенный среди них — тест на отцовство. Но кроме него предлагаются и тесты на материнство, т. е. на кровное родство матери и ребенка. Есть тесты и для бабушек/дедушек, братьев с сестрами, теть и дядь и т. д.

Ко второй группе можно отнести всевозможные тесты относительно здоровья и физиологи-ческих предрасположенностей человека. Например, гены человека могут ”посоветовать”, ка-ким видом спорта ему стоит заняться, чтобы достичь лучших результатов. Могут рассказать, какой рацион питания человеку подходит, например, стоит ли уменьшить количество углево-дов и жиров, добавив белков, или наоборот, о необходимости конкретных витаминов и мине-ралов, о потенциальной непереносимости лактозы и реакции тела на кофеин — это лишь не-сколько тестов, которые можно провести хотя бы ради собственного любопытства.

Нет отца — есть ”запасные”



”Из числа тестов на родство в Эстонии самый популярный именно тест на отцовство. Другие тесты проводятся в меньшем объеме. Они как запасной вариант. Их можно использовать, ес-ли отец, например, недоступен для взятия пробы, т. е. его нет в живых, он находится за гра-ницей и т. п. ”, — рассказывает руководитель клиентской поддержки DNA Test OÜ Март Тамм.

Но при запасных вариантах надо учитывать, что чем больший родственный разрыв между тестируемыми, тем менее достоверным будет результат.

”Точность теста между бабушкой и внуком или дядей/тетей и внуком значительно ниже, чем между отцом и сыном”, — говорит Тамм.

Случаются и ситуации, когда делают тест на установление материнства. Причины бывают разные.