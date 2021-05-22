22.05.2021, 13:35
Жуткая находка в Вильнюсе: в заброшенном доме обнаружены четыре гроба с человеческими скелетами(7)
Foto: Jaanus Lensment
В вильнюсскую полицию сообщили о том, что в заброшенном доме обнаружены четыре гроба с человеческими скелетами.
По данным полиции, 21 мая, в 11.10 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе в заброшенном здании обнаружены четыре гроба.
В гробах обнаружили человеческие скелеты. Полиция выяснила, что этом зданием на ул. Гележинкелё какое-то время пользовались археологи, которые проводили раскопки на Бернардинском кладбище.
Останки в дом привезли с кладбища и положили в гробы, и забыли их в подвале дома.