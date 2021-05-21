Каждый четвертый поступающий в Йыхвискую школу технологий — из Ида-Вирумаа

”На сегодняшний день статистика показывает, что четверть кандидатов на поступление в школу из Ида-Вирумаа, но есть также заявки из Финляндии, Латвии и даже Бразилии, — прокомментировала Элле-Мари Паппель, руководитель Йыхвиской технологической школы. — Нам очень приятно видеть, что почти 30% кандидатов — женщины”.

Вчера на семинаре, который состоялся в будущем здании школы в Йыхви, президент Керсти Кальюлайд положительно отметила инициативу открытия нового учебного заведения. ”В будущем будет тяжело без ИТ-грамотности, в каждой профессии в той или иной мере будут требоваться знания в области кодирования. Считаю очень важным, что новая бесплатная школа технологий появится именно здесь, чтобы улучшить стартовые позиции на рынке труда. Таким образом появится больше возможностей для применения новых навыков”, — сказала президент.

Поступление в школу проходит в два этапа. На первом этапе кандидаты должны пройти тест на сайте школы www.kood.tech. При тестировании оценивается память кандидата, аналитическое мышление и навыки по решению проблем. Для прохождения теста не нужна предварительная подготовка. Важно, чтобы у кандидата было примерно полтора часа для выполнения задания, так как тест нужно пройти за один раз.

На втором этапе 600 лучших кандидатов будут приглашены на трехнедельный спринт, который пройдет летом этого года. Во время интенсивных занятий по программированию кандидатам нужно будет решать различные задачи как индивидуально, так и в командах. До завершения строительства здания школы в Йыхви летний спринт и школьные мероприятия начнутся в Центре профессионального образования Силламяэ в Ида-Вирумаа. И в Силламяэ, и в Йыхви также есть бесплатное жилье для студентов.