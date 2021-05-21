В Беларуси продолжаются задержания журналистов

Причина визита силовиков пока неясна. За что задержаны сотрудники, также не сообщается.

18 мая власти Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела против руководителей ведущего независимого информационного портала страны Tut.by по статье об уклонении от уплаты налогов. Сайт издания заблокировали, дома у многих его сотрудников провели обыски. По состоянию на вечер 20 мая под стражей находились 14 сотрудников Tut.by. Днем 21 мая издание сообщило, что 11 из них получили статус подозреваемых по делу.