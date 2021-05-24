За рубежом
24.05.2021, 17:29

Решение Байдена относительно ”Северного потока-2”: для России радость, для Украины — грусть

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Reuters
Двусторонние отношения между США и Россией вскоре могут улучшиться, заявляют высокопоставленные российские чиновники. Обнадёживающими признаками этого являются прошедшие на этой неделе переговоры на высшем уровне между дипломатами США и России и решение администрации Байдена не пытаться препятствовать вызывающему многие споры строительству российско-германского трубопровода. Ситуацию освещает The Washington Times.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение тем, что разгорающийся конфликт между Вашингтоном и Берлином был устранён, но президент Украины открыто выразил опасения, что из-за нового трубопровода ”Северный поток-2”, который будет поставлять природный газ напрямую из России в Германию и другие страны Западной Европы, пострадает его государство.

”Я буду с вами откровенен, меня пугает эта ситуация”, — сказал журналистам президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся в четверг в Киеве встрече.

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