ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Политика в сфере здравоохранения должна обеспечить переход от сигарет к менее вредным альтернативам

«Более 70 % потребителей табачной продукции согласны, что государственная политика в сфере здравоохранения должна обеспечить, чтобы те, кто желает продолжать курить, использовали для этого те изделия, меньшая вредность которых научно доказана. Также считается, что менее вредные табачные или никотиновые изделия могли бы облагаться более низким налогом, чем изделия, обусловливающие большие риски для здоровья», – добавила Реэди.

Более подходящими продуктами для отказа от курения сигарет считаются электронные сигареты, никотиновые пластыри и жевательная резинка, но упоминаются и изделия из нагреваемого табака или никотиновые подушечки. Лишь 5 % курильщиков считает, что бросить курить поможет лишь сила воли. В то же время нельзя оставить без внимания тот факт, что целых 29 % не могут сказать, какое изделие больше всего подходит для отказа от курения сигарет.

«Использовать новые табачные изделия курильщиков побуждает прежде всего желание избавиться от обычных сигарет и запаха дыма и вера в их меньший вред. Причиной попробовать эти изделия становится исключительно интерес, – пояснила руководитель исследования Кайди Реэди. – По сравнению с проведенным в 2018 году исследованием здорового образа жизни взрослого населения Эстонии можно сказать, что потребление сигарет в сравнении с тем, что было пару лет назад, больше заменяется в Эстонии другими альтернативами».

Отказ от курения при помощи новых изделий

Почти четверть потребителей новых изделий решили начать использовать их, потому что хотели бы отказаться от сигарет или сократить курение. Исследование также показало, что мотивирующими факторами являются уменьшение неприятного запаха, меньший вред для здоровья и более удобное использование.

И ходе исследования выяснилось, что сигареты являются самыми распространенными среди потребителей табачных изделий: их использует 84 % потребителей табачной продукции, 85 % из которых курит ежедневно. В Эстонии сигареты курят мужчины и женщины, представители разных возрастных групп, но большинство потребителей старше 40 лет. Сигареты, скрученные вручную, время от времени потребляют 12 % респондентов, другие курительные табачные изделия – 8 %.

Электронная сигарета для сообщества пользователей – это следующий продукт после сигарет, продающихся в пачке. Ее используют 17 % потребителей и 42 % потребителей пробовали ее. Чаще всего используют э-сигарету люди в возрасте 18–39 лет.

Изделия из нагреваемого табака сейчас использует 7 % потребителей и 8 % пробовали их. Эту продукцию больше всего потребляют люди в возрасте 30–39, которых характеризует проживание в Харьюмаа или в Таллинне и более высокий доход. Примерно то же количество людей пробовали кальян.

Никотиновые подушечки использует 5 % курильщиков и 9 % потребляли их дополнительно. Чаще всего это пользователи в возрасте 18–29 лет, но в некоторой степени встречаются и среди 30–39-летних

Целью исследования, проведенного исследовательской фирмой Norstat, было выяснить, насколько курильщики осведомлены о новых табачных изделиях и соприкасались ли с ними. Исследование проводилось путем онлайн-опроса с 25 февраля по 12 марта. Целевой группой исследования были совершеннолетние жители Эстонии, употребляющие табачные изделия. Всего на вопросы исследования ответил 1001 потребитель табачной продукции по всей Эстонии.