Говорила ли Маргарет Тэтчер, что экономически целесообразное население России — 15 млн человек?

О прошедшей в ноябре 1991 года конференции известно из заметок в двух американских газетах: The Houston Chronicle и The New York Times. В первой из них содержание речи Тэтчер изложено довольно полно: в основном она рассуждала о ситуации на Ближнем Востоке (незадолго до этого завершилась война в Персидском заливе). Про Советский Союз или Россию, если верить автору заметки, Тэтчер ничего не говорила. В статье The New York Times её выступлению уделено куда меньше внимания, однако журналист отмечает интересную деталь: на конференции в Хьюстоне было запланировано множество встреч с участием российской делегации в составе 50 человек. Сложно представить ситуацию, в которой Тэтчер действительно произнесла пассаж про 15 млн человек, но никто из этой делегации не возмутился в прессе или не оставил соответствующие воспоминания. Найти такие свидетельства нам не удалось. Присутствовавший на конференции автор заметки в The New York Times Мэттью Уолд сообщил Алексею Ковалёву, что ”точно не помнит, чтобы Тэтчер говорила что-либо подобное”.