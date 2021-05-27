ВИДЕО | Блогеры RusDelfi показали "приют" старой техники в Ярва-Яани
Самый большой "приют" старой техники Ярва-Яани — это отличное место, которое стоит посетить с детьми! Находится совсем недалеко от Таллинна.
Забытые старые советские автомобили, автобусы, троллейбусы, грузовики, одним словом — ретро техника под открытым небом.
Кстати, в этом месте также находится церковь Ярва Яани.
Подробнее о том, как туда добраться и чего ожидать — в видеоролике.
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