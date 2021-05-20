В МИД России назвали критерий для включения какой-либо страны в список недружественных

По словам замминистра, многие страны игнорируют договоренности в этой сфере. Среди них он назвал Польшу, власти которой ”выдумали концепцию так называемых символических памятников, подлежащих декоммунизации”, Украину и Чехию.

Последняя, по словам Богданова, подхватила ”вирус борьбы с памятниками” и на уровне властей Праги ”при абсолютном попустительстве центральных органов власти <…> последовательно вытравливает память о спасении Чехословакии силами именно советских воинов, лично — маршала Конева”.

Как напоминает РБК, памятник маршалу Коневу в Праге демонтировали в апреле 2020 года. Власти планировали переместить его в хранилище и позднее выставить в Музее памяти XX века. Россия в ответ выразила протест Чехии, а СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы.

Польша и Россия в 1997 году составили перечень мемориалов защитников отечества, павших на территории республики, продолжил замминистра. По его словам, тогда документ насчитывал 561 объект, а к 31 марта в Польше сохранились только 112 памятников. ”То есть в нарушение договоренностей ликвидированы 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений”, — сказал Богданов.

В апреле США объявили о новых санкциях против России, в частности о высылке десяти российских дипломатов. Среди них, как утверждал Вашингтон, были сотрудники российских спецслужб. После этого некоторое число российских дипломатов также выслали Чехия, Польша и страны Прибалтики.